Пророчество Жириновского про “клан Трампов” начинает сбываться прямо сейчас

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Эрик Трамп не исключает того, что выставит свою кандидатуру на следующих президентских выборах в США

Прогнозы Жириновского сегодня в сети очень популярны. В свое время политику удалось очень точно описать будущий ход истории. И именно сегодня мы можем стать свидетелями, как начинает сбываться очередное пророчество этого человека.

Еще в 2020 году Владимир Вольфович заявил , что “клан Трампов” будет править в США до 2040 года. По мнению лидера ЛДПР политик сможет снова стать президентом, а потом приведет к власти своего зятя Джареда Кушнера, а затем и дочь Иванку Трамп.

Что мы имеем на данный момент? Дональд Трамп в этом году смог выиграть выборы в США и снова стал президентом США. На данный момент ему 78 лет, и переизбрание на второй срок, когда ему стукнет 82, выглядит маловероятным.

Пока никакой активности со стороны его зятя и дочери на политической сцене Америки не замечено. Зато сегодня интересное заявление сделал один из его сыновей. Эрик Трамп заявил, что не исключает того, что может стать следующим президентом США.

В интервью Financial Times он заявил, что как представитель “клана Трампов” может баллотироваться на пост после второго срока его отца.

Это весьма неожиданный ход, поскольку до недавнего времени Эрик Трамп был менее публичен в политике, в отличие от своего младшего брата и сестры Иванки. На данный момент он полностью сосредоточен на управлении семейным бизнесом. Тем не менее он в интервью заявил, что внимательно следит за происходящими событиями в стране, и общается с известными политиками, чья работа его не слишком впечатляет.

"Хотел бы я, чтобы мои дети пережили то же самое, что пережил я за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был утвердительным, я думаю, что политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я бы смог на это пойти (начать политическую карьеру - ред.). Кстати, я думаю, что другие члены нашей семьи тоже смогли бы пойти на это", — заявил 41-летний Эрик Трамп.

Относиться к прогнозам Жириновского можно по-разному. Некоторые из них сбылись, некоторые не очень. Ранее он заявлял, что Трамп станет последним президентом США, но потом решил что “клан Трампов” будет править до 2040 года. В любом случае первый шаг сделан. А верить прогнозам Жириновского или нет, каждый решает сам…