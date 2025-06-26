Политика

США непроизвольно толкают немецкие автобренды к возвращению в Россию

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
авто производители

Торговые пошлины США делают нерентабельным экспорт немецкий автомобилей


В феврале 2022 года немецкиа автопроизводители одними из первых ушли с российского рынка. В одном из своих последних интервью представитель Volkswagen заявил, что их компания никогда больше не вернется в Россию. Как гласит известная поговорка, никогда не говори никогда. Возможно возвращение произойдет гораздо раньше, чем это многие думают, и в этом нам может способствовать США.

Как известно Дональд Трамп практически всему миру объявил экономическую войну. Торговые пошлины также действуют в отношении европейского автопрома. Как пишет издание Reuters, со ссылкой VDA, только за  апрель 2025 года немецкие автопроизводители заплатили 500 млн. евро пошлин за экспорт своей продукции в США.

«Мы приблизительно подсчитали, что в апреле немецкие производители, вероятно, понесли дополнительные расходы в размере около полумиллиарда евро в ходе своего экспортного бизнеса из Германии в США», — сообщила Хильдегард Мюллер медиагруппе Funke.

Стоит отметить, что именно автопром является флагманом немецкой экономики. Таким образом США принуждают европейцев инвестировать средства в строительство заводов на их территории. Но этот процесс не быстрый, и весьма затратный. В условиях надвигающегося мирового экономического кризиса может быть нерентабельным. 

Если в ближайшем времени ситуация не изменится, то немецким автоконцернам придется локализовать сборку в странах с меньшими рисками. Россия в этом плане просто идеально подходит. Наличие свободных площадей и недорогая энергия могут сыграть свое веское слово. 

То есть США непроизвольно подталкивают немцев к возвращению в Россию. Невероятно, но факт…

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Китай сдал Иран? Появились первые подтверждения “договорняка” на Ближнем Востоке
Рогозин угрожает КВН. Адвокат заявил, что таким образом сенатор нарушил закон три раза
“В новой ситуации дело может быть хуже”: Михаил Хазин назвал возможные последствия перемирия между Ираном и Израилем