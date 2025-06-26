США непроизвольно толкают немецкие автобренды к возвращению в Россию

Торговые пошлины США делают нерентабельным экспорт немецкий автомобилей

В феврале 2022 года немецкиа автопроизводители одними из первых ушли с российского рынка. В одном из своих последних интервью представитель Volkswagen заявил, что их компания никогда больше не вернется в Россию. Как гласит известная поговорка, никогда не говори никогда. Возможно возвращение произойдет гораздо раньше, чем это многие думают, и в этом нам может способствовать США.

Как известно Дональд Трамп практически всему миру объявил экономическую войну. Торговые пошлины также действуют в отношении европейского автопрома. Как пишет издание Reuters , со ссылкой VDA, только за апрель 2025 года немецкие автопроизводители заплатили 500 млн. евро пошлин за экспорт своей продукции в США.

«Мы приблизительно подсчитали, что в апреле немецкие производители, вероятно, понесли дополнительные расходы в размере около полумиллиарда евро в ходе своего экспортного бизнеса из Германии в США», — сообщила Хильдегард Мюллер медиагруппе Funke.

Стоит отметить, что именно автопром является флагманом немецкой экономики. Таким образом США принуждают европейцев инвестировать средства в строительство заводов на их территории. Но этот процесс не быстрый, и весьма затратный. В условиях надвигающегося мирового экономического кризиса может быть нерентабельным.

Если в ближайшем времени ситуация не изменится, то немецким автоконцернам придется локализовать сборку в странах с меньшими рисками. Россия в этом плане просто идеально подходит. Наличие свободных площадей и недорогая энергия могут сыграть свое веское слово.

То есть США непроизвольно подталкивают немцев к возвращению в Россию. Невероятно, но факт…