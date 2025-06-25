“В новой ситуации дело может быть хуже”: Михаил Хазин назвал возможные последствия перемирия между Ираном и Израилем

Источник фото: globallookpress.com

По мнению Михаила Хазина, основные последствия 12-дневной воны между Израилеи и Ираном еще не наступили

Конфликт между Израилем и Ираном поставлен на паузу. Обе стороны рапортуют о своих победах. Дональд Трамп мечтает получить Нобелевскую премию мира. Но, как считает российский экономист Михаил Хазин, президенту США необходимо больше уделять внимания своей безопасности.

По мнению эксперта, самые главные события этого конфликта нас еще ждут впереди, и многих они реально могут шокировать. Первым “на выход из игры” он назвал лидера Израиля Биньямина Нетаньяху, но при этом и на Трампом также начали сгущаться тучи.

Действия Израиля сильно ударили по репутации главы Белого дома. Первый раз это случилось во время начала войны, и во второй раз, когда стороны попытались нарушить только что объявленное перемирие. Президент США даже нецензурно выругался на камеру, когда комментировал данный инцидент. Какая тут Нобелевская премия после всего случившегося?

Хазин считает, что результатом перемирия стал “сговор” между Трампом и Ираном, в обход интересов Израиля. Также важную роль в данном конфликте играл Лондон. Очевидно, что некоторые операции планировали именно агенты британских спецслужб. По мнению Хазина Нетаньяху подставил не только Трампа, но и своих британских кураторов. И теперь у него могут быть серьезные проблемы. А учитывая нарастающие кризисные явления в израильской экономике, то лидер Израиля по сути оказался в эпицентре сразу трех больших проблем.

“А вот теперь подумайте, что будет делать Нетаньяху, если Трамп задержит поставки всего на свете, в том числе вооружений? И может ли он удержаться на своем посту? И зачем Лондону такой агент? Может быть, ему лучше трагически погибнуть, для того, чтобы на его место пришёл другой человек, который реализует план по ликвидации Израиля?”, – задался риторическими вопросами Михаил Хазин.

Также по мнению эксперта Трампу тоже стоит серьезно опасаться за свою жизнь, поскольку он ведет непримиримую борьбу против существующей экономической системы.

“Он явно показал, что интересы Израиля (не Нетаньяху) ему важнее, чем интересы Лондона. А это значит, что вероятность его трагической гибели (или фатальной случайности) сильно выросла. В последний раз пострадало ухо, в новой ситуации дело может быть хуже”, - добавил Хазин.

Вот такие интересные, и весьма неожиданные рассуждения. А насколько они реалистичны как всегда покажет время…