Массовые сокращения в Volkswagen и BMW предложили использовать с пользой для российского автопрома

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В России придумали как использовать кризис немецких автопроизводителей на пользу российскому автопрому

Немецкий автопром охватил жуткий кризис. В январе 2025 года индекс делового климата в автомобильной отрасли Германии достиг рекордно низкого уровня в минус 40,7 пункта. Но самое главное, надежды на улучшение ситуации на горизонте не видно. Неожиданно в России появилась идея воспользоваться данной ситуацией на благо российского российской автопрома.

Недавно Volkswagen объявил о планах сократить порядка 35 000 рабочих мест к 2030 году, плюс к этому должен сократиться и объем производство на 730 000 автомобилей в год. На заводах BMW прошли массовые забастовки, а Mercedes-Benz сокращает зарплаты своим сотрудникам.

Как пишет "Газета.Ru" , в Центре правопорядка Москвы и Московской области решили, что это идеальная ситуация для того, чтобы ее использовать на пользу российской промышленности. Руководство данной организации предлагает приглашать уволенных работников с заводов Volkswagen в Россию. Для этого необходимо создавать в российских регионах специальные условия для трудоустройства немецких инженеров и технических специалистов, например, в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Сегодня в России активно развивается локализация производства. В частности в Костромской области налажено производство поршневых пальцев для двигателей КамАЗ. Китайский Haval расширяет производство на своем заводе в Тульской области.

Очевидно, что скоро в Россию вернутся корейские автопроизводители. Потребность в рабочих будет только увеличиваться. Квалифицированные немецкие специалисты лишними не будут. Почему бы их и не пригласить? Вопрос только захотят ли они поехать работать в Россию…