Конфликт на Ближнем Востоке: Иран готов выложить на стол свой самый главный козырь
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Закрытие Ормузского пролива грозит ростом цен на нефть до $200 за баррель
Самой обсуждаемой темой сегодняшнего дня являются удары США по ядерным объектам Ирана. Пока Пентагон отчитывается о своей победе, иранские власти готовятся принять решение, которое может стать для мировой экономики страшнее ядерного удара.
О возможности перекрыть Ормузский пролив власти Ирана предупреждали с самого начала израильских бомбардировок. Однако до последнего была надежда, что здравый смысл возобладает, и стороны сядут за стол переговоров. И вот теперь стало известно, что процедура закрытия пролива запущена.
За идею перекрытия Ормузского пролива уже
Наверное не надо говорить о том, что в случае перекрытия Ормузского пролива нарушатся все энергетические потоки. В частности нефть с Ближнего Востока перестанет поступать в Евросоюз. Также должен пострадать Китай, который был основным потребителем иранской нефти. Цены на нефть по различным прогнозам могут взлететь вплоть до $200 долларов за баррель. Но есть и свои нюансы.
В этом случае Иран сам же может пострадать от своих действий. Во-первых, он потеряет порядка 90% нефтяного экспорта, во-вторых, он получит новые санкции, что может добить его экономику. Перекрытие Ормузского пролива это путь к эскалации конфликта, поскольку наверняка США и его союзники попытаются его разблокировать силой. Более мощные удары по иранской инфраструктуре, то это может вернуть Иран в каменный век.
Тем не менее данный сценарий очень выгоден России, поскольку Европе покупать энергоресурсы будет просто негде, кроме как у российских нефтяников. А тут можно и цену свою установить, и потребовать снятие санкций. В общем ситуация принимает реально критический характер. Жириновский, как это не удивительно, был прав…