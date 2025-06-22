Конфликт на Ближнем Востоке: Иран готов выложить на стол свой самый главный козырь

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Закрытие Ормузского пролива грозит ростом цен на нефть до $200 за баррель

Самой обсуждаемой темой сегодняшнего дня являются удары США по ядерным объектам Ирана. Пока Пентагон отчитывается о своей победе, иранские власти готовятся принять решение, которое может стать для мировой экономики страшнее ядерного удара.

О возможности перекрыть Ормузский пролив власти Ирана предупреждали с самого начала израильских бомбардировок. Однако до последнего была надежда, что здравый смысл возобладает, и стороны сядут за стол переговоров. И вот теперь стало известно, что процедура закрытия пролива запущена.

За идею перекрытия Ормузского пролива уже проголосовал парламент Ирана. Теперь окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности этой страны.

Наверное не надо говорить о том, что в случае перекрытия Ормузского пролива нарушатся все энергетические потоки. В частности нефть с Ближнего Востока перестанет поступать в Евросоюз. Также должен пострадать Китай, который был основным потребителем иранской нефти. Цены на нефть по различным прогнозам могут взлететь вплоть до $200 долларов за баррель. Но есть и свои нюансы.

В этом случае Иран сам же может пострадать от своих действий. Во-первых, он потеряет порядка 90% нефтяного экспорта, во-вторых, он получит новые санкции, что может добить его экономику. Перекрытие Ормузского пролива это путь к эскалации конфликта, поскольку наверняка США и его союзники попытаются его разблокировать силой. Более мощные удары по иранской инфраструктуре, то это может вернуть Иран в каменный век.

Тем не менее данный сценарий очень выгоден России, поскольку Европе покупать энергоресурсы будет просто негде, кроме как у российских нефтяников. А тут можно и цену свою установить, и потребовать снятие санкций. В общем ситуация принимает реально критический характер. Жириновский, как это не удивительно, был прав…