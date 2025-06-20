Какова вероятность нанесения США ударов по Ирану в эти выходные

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США срочно выдвинули в сторону конфликта еще одну авианосную группировку

Ситуация вокруг Ирана накаляется. Как пишут мировые СМИ, сейчас в район конфликта на Ближнем Востоке движется сразу пять авианосных групп США и Великобритании. Все идет к тому, что США вступит в эту войну и будет наносить удары по Ирану, возможно это может произойти уже на этих выходных. Главный вопрос, какова вероятность развития такого события?

Также иностранные СМИ и блогеры подогревают ситуацию тем, что американские военных стали кормить стейками из лобстеров, что обычно происходит накануне больших военных действий. И все сходится к тому, что США нанесут удар по Ирану.

Однако необходимо проанализировать решения, которые принимал Дональд Трамп в других важных конфликтах. Например, в торговой войне с Китаем, разборки по поводу ядерной программы Северной Кореи, и предыдущий конфликт в Иране в 2019 году.

Во всех этих случаях ситуация доходила до какого-то пика, после чего президент США отступал назад. В торговой войне с Китаем были подняты пошлины, после чего через несколько дней их отменили. Совладать с Северной Кореей также не получилось. В 2019 году бомбардировщики США уже на подлете к Ирану получили приказ разворачиваться назад.

То есть мы можем предположить, что ситуация будет разворачиваться аналогичным образом и в этот раз.

Тем не менее на данный момент ситуация гораздо сложнее. Израиль и Иран уже во всю обмениваются ударами. Ущерб обеим сторонам нанесен серьезный, и никто не намерен отступать. История может пойти по двум сценариям. Стороны будут делать резкие заявления, и это продлится долгое время. Или же США все же нанесут удар, и скажут что их миссия выполнена.

В любом случае длительный конфликт никому не выгоден, поскольку из-за этого нефтяные котировки могут улететь к отметке в $200 за баррель.

Отсюда вероятность, что США нанесут удар по Ирану можно спрогнозировать как 30% против 70%. Приближающиеся выходные станут в этом вопросе определяющими...