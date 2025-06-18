Политика

Пашинян устраняет конкурентов? В Армении арестован миллиардер Самвел Карапетян

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
Армения Россия

Источник фото: globallookpress.com

Армянские власти действуют по известным шаблонам, и устраняют своих политических конкурентов


Очередной виток напряженности в Армении. Там арестован один из самых богатых армянских бизнесменов, миллиардер и владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян. Тем самым можно констатировать, что началась предвыборная компания к очередным парламентским выборам в Армении, которые должны состояться в 2026 году.

Армянские власти обвиняют бизнесмена в попытке свержения власти. Сейчас он взят под стражу, и находится в следственном комитете. Возле здания СК Армении собрались протестующие.

Самвел Карапетян занимает 44-й номер российского списка Forbes. Принадлежащая ему «Ташир Групп» является одной из крупнейших российских промышленно-строительных компаний.

Конфликт между Карапетяном и Пашиняном формально начался из-за действий в отношении Армянской Апостольской Церкви. После чего в доме бизнесмена были проведены обыски и арестовано 45 человек. После чего он обратился к своим сторонникам. 

«Я уверен, что мы объединимся и сможем найти выход из сложной ситуации, сложившейся вокруг нашей страны. С Божьей помощью», — сказал Карапетян.

Если не вдаваться в подробности этого конфликта, то очевидно, что началась предвыборная компания к парламентским выборам. Именно армянская диаспора в России должна была стать той самой действующей силой, которая могла бы законным путем отстранить Пашиняна от власти, и превратить его антироссийскую политику.  

Известно, что за Пашиняном стоят Турция и Франция. Эрдоган пытается возродить Османскую империю и поставить кавказ под свое влияние. Франция активно вооружает Армению. Таким образом Макрон хочет увести эту страницу из зоны влияния России, и тем самым отыграться за неудачи в Африке. 

Отсюда можно сделать вывод, что ситуация в Армении в ближайшем времени будет только накаляться…

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