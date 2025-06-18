Пашинян устраняет конкурентов? В Армении арестован миллиардер Самвел Карапетян
Источник фото: globallookpress.com
Армянские власти действуют по известным шаблонам, и устраняют своих политических конкурентов
Очередной виток напряженности в Армении. Там арестован один из самых богатых армянских бизнесменов, миллиардер и владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян. Тем самым можно констатировать, что началась предвыборная компания к очередным парламентским выборам в Армении, которые должны состояться в 2026 году.
Армянские власти
Самвел Карапетян занимает 44-й номер российского списка Forbes. Принадлежащая ему «Ташир Групп» является одной из крупнейших российских промышленно-строительных компаний.
Конфликт между Карапетяном и Пашиняном формально начался из-за
«Я уверен, что мы объединимся и сможем найти выход из сложной ситуации, сложившейся вокруг нашей страны. С Божьей помощью», — сказал Карапетян.
Если не вдаваться в подробности этого конфликта, то очевидно, что началась предвыборная компания к парламентским выборам. Именно армянская диаспора в России должна была стать той самой действующей силой, которая могла бы законным путем отстранить Пашиняна от власти, и превратить его антироссийскую политику.
Известно, что за Пашиняном стоят Турция и Франция. Эрдоган пытается возродить Османскую империю и поставить кавказ под свое влияние. Франция активно вооружает Армению. Таким образом Макрон хочет увести эту страницу из зоны влияния России, и тем самым отыграться за неудачи в Африке.
Отсюда можно сделать вывод, что ситуация в Армении в ближайшем времени будет только накаляться…