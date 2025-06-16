Туманные перспективы Renault. Акции французского автоконцерна резко подешевели
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В руковосдвте французского Renault происходят перестановки
Интересным событием минувшего дня стала новость о крутом падении акций французского автоконцерна Renault. Бумаги в ходе торговой сессии в понедельник упали на 6%. Формально причиной данного явления стала
Официальной причиной ухода Лука де Мео со своего поста стало его желание, сосредоточиться на «новых задачах за пределами автомобильной индустрии». В частности он планирует возглавить дизайнерскую компанию Kering, которой принадлежат несколько модных брендов, в том числе Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.
Однако несколько дней назад прошла другая новость, что Renault планирует наладить производство дронов на Украине, которые потом будут использоваться против России. В случае подтверждения данных планов, возвращение французского автоконцерна в Россию выглядит весьма туманно. В Госдуме уже
Но самое главное, что именно под руководством Лука де Мео Renault смогло выйти из затяжного кризиса и автоконцерн на протяжении последних лет показывал восходящую динамику. В связи со сменой руководства будущее выглядит довольно туманно. Учитывая тот факт, что в Европу стремительно проникает китайский автопром, то конкуренция за европейский рынок только усилится.
Если подтвердятся самые худшие опасения, то для Renault наступают очень непростые времена…