Политика

Конфликт на Ближнем Востоке. Перемирие неизбежно?

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
военная операция политика

Источник фото: globallookpress.com

Конфликт на Ближнем Востоке имеет свои пределы


Сводки с Ближнего Востока, к большому сожалению, становятся обыденным делом. Обе стороны несут в результате взаимных обстрелов серьезные потери, и кажется, что все движется к большой войне. Но можно предположить, что уже скоро стороны пойдут на перемирие, и для этого есть несколько факторов.

Несмотря на применение современных дронов и крылатых ракет, и их помощью решить ситуацию ни в коем случае не удастся. Во-первых, процент попадания мимо цели всегда будет, а значит полностью уничтожить поставленную цель трудно. Во-вторых, количество ракет не бесконечно, и рано или поздно они закончатся.

Полностью решить проблему в данной ситуации можно только наземной операцией. И вот тут есть свои нюансы. Для полного понимания картины необходимо сравнить количество жителей в обеих странах. На данный момент количество жителей в Иране превышает отметку в 90 млн. человек, в то время как аналогичный показатель в Израиле находится на уровне приблизительно 10 млн. человек. 

Следовательно, любая наземная операция Израиля против Ирана обречена на провал, если на помощь не придут союзники. Но США не торопятся напрямую участвовать в этом конфликте, они помогают Израилю оружием. На каком-то этапе, когда совсем с ракетами будет плохо, стороны решаться сесть за стол переговоров. 

Данный сценарий очень реалистичный. Его главный минус в том, что после какой-то передышки все может возобновиться с новой силой. 

Хотя в последнее время ситуация в мире развивается довольно непредсказуемо. Поэтому наблюдаем за обстановкой, и все свежие новости вы можете узнать на страницах нашего сайта…

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