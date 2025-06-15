Политика

Хитрый ход или признание поражения? Глава МИД Ирана сделал важное заявление

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
в мире происшествия

Источник фото: globallookpress.com

Иран показал свою слабость т готов сесть за стол переговоров


Сегодня Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал важное заявление. Он заявил, что его страна готова сесть за стол переговоров с Израилем, и готова обсудить отказ от разработки ядерного оружия. Что это, хитрый ход, с целью охладить пыл противника, или капитуляция?

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — цитирует слова министра  «РИА Новости».

При этом Аббас Аракчи отметил, что Иран не намерен отказываться от развития ядерной энергетики. 

Сегодняшний день боевых действия отметился тем, что Израиль приступил к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. В частности начался пожар на одном из крупнейших иранских НПЗ «Фаджр Джам». . Там находится нефтегазовое месторождение «Южный Парс».

Наверное глупо говорить о том, что с потерей нефтяной отрасли экономика Ирана рухнет. 

Также очевидно, что Израиль подготовился к этой спецоперации очень тщательно. ЦАХАЛ применяет более современные виды оружия и наносит противнику гораздо больший урон, чем получает взамен. 

Если посмотреть на руководство Ирана, то в нем преобладают люди пожилого возраста. Они привыкли жить по старым законам, и для них важны другие ценности. Израиль в этом плане также переигрывает Иран.

То есть по всем статьям Израиль переигрывает Иран, у которого в рукаве остался всего лишь один козырь, это перекрытие Ормузского пролива, после чего в мире начнутся перебои с поставками нефти. Но дойдет ли до этого дела, это большой вопрос.

Пока заявление Аббаса Аракчи больше напоминает как признание своего поражения. Так ли это, мы узнаем со дня на день…

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