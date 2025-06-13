Политика

«Когда враги хвалят, это не просто так»: Михаила Хазина насторожили восторги западных СМИ по поводу российского рубля

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
курс доллара финансы

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За хвалебными публикациями по мнению Хазина стоять какие-то специальные цели


В последнее время в западной прессе вышло сразу несколько хвалебных статей про российский рубль. И вроде бы нужно годиться национальной валютой, однако российский экономист Михаил Хазин, считает, что вся эта шумиха не к добру.

В частности Bank of America назвал рубль наиболее денежной единой планеты. А аналитик Wells Fargo Брендан Маккенна объяснил мощное укрепление рубля жесткими действиями ЦБ, контролем над движением капитала из России, и успехами России в конфликте с Украиной. По мнению Хазина у все этих публикаций есть определенная цель, которая совершенно далека от экономики

«Когда враги хвалят, это наводит на подозрения: может, мы что-то неправильно делаем? Если говорить об американских и вообще западных СМИ, надо помнить, что они настолько управляемы, настолько соответствуют линии партии, что воспринимать их мнение – это нонсенс», - сказал Хазин.

По его мнению этот новостной фон создается специально, чтобы в России сложилось мнение, что к нам отношение изменилось на позитивное. То есть американские СМИ выполняют чей-то заказ. Возможно на Западе есть силы, которые реально хотят сближения с Россией. В тех же США Трамп противостоит трансатлантическим элитам и международному капиталу, делая ставку на развитие самих США без чрезмерных вмешательств в мировые проблемы.

«Я не большой знаток политических интриг – прежде всего потому, что мне это не интересно. Но я обратил внимание в последние несколько дней, что очень активизировалась линия на восстановление дружбы с США. Злые языки даже говорят, что это определенные переговорщики с нашей стороны начали заниматься конкретным бизнесом и отмазывать конкретных олигархов от санкций», - заявил Хазин в эфире радио Sputnik.

На данный момент курс рубля стабилизировался, и находится ниже отметки 80 рублей за доллар. Все шоковые события позади, и обвала российской валюты, которую пророчат некоторые аналитики до сих пор не произошло.

Однако стоит вспомнить другой момент, что периодически на Западе хвалят и Эльвиру Набиуллину. Ее даже несколько раз признавали лучшим банкиром в мире. При этом именно при Набиуллиной рубль девальвировался несколько раз. Так что реально есть повод насторожиться…

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