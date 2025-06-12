Политика

Укрепление рубля негативно сказалось на бизнесе российских банков

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
курс доллара финансы

Источник фото: globallookpress.com

Все больше компаний жалуется на побочные действия слишком крепкого рубля


Российский рубль продолжает показывать чудеса устойчивости. Только за три месяца этого года его курс укрепился более чем на 21%. Российская валюта признана одной из лучших в мире, благодаря своей динамике. Казалось бы надо радоваться, однако такое укрепление имеет и свои негативные последствия.

За несколько десятилетий мы уже привыкли к тому, что слабый рубль выгоден российским нефтяникам благодаря чему увеличивается их прибыль. Казалось бы, укрепление национальной валюты должно благоприятно сказываться на бизнесе российских банков, но и тут не все так просто. 

По данным ЦБ российские банки благодаря укреплению рубля ежемесячно теряют 50 млрд. рублей. В первом квартале 2025 года их общие убытки от валютной переоценки составили 149 млрд. руб.

За три месяца отрицательная переоценка валютных требований банков составила 2 трлн руб. Необходимо отметить, что и валютные обязательства банков благодаря укреплению рубля также уменьшились, но гораздо меньше, и разница между ними (открытая валютная позиция, ОВП) за квартал сократилась до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).  

То есть получается, что и российским банкам тоже нужен слабый рубль. При этом власти всеми силами пытаются убедить россиян отказаться от валютных сбережений. Невероятно, но факт…

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