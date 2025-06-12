Ситуация вокруг Ирана накаляется. Очередной повод вспомнить самый страшный прогноз Жириновского

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Переговоры по иранской ядерной программе зашли в тупик, стороны перешли к жестким заявлениям

Ситуация вокруг возможных ударов Израиля по иранский ядерным объектам стремительно накаляется. Очередной повод вспомнить о пророчествах Жириновского.

Слухи о возможном ударе Израиля по Ирану ходили давно, но до этого времени все это было как обычная игра в слова. Но накануне все серьезно изменилось.

О высокой вероятности военного столкновения говорит тот факт, что президент США Дональд Трамп проводит экстренное заседание с военными. Все американские военные базы на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность.

Но и это еще не все. США экстренно эвакуируют дипломатов из посольства в Ираке.

Как пишет издание Reuters, Дональд Трамп не раз угрожал Ирану бомбардировками, в случае срыва переговоров по ядерной программе. Очевидно, что переговоры по этой теме зашли в тупик, и ни одна из сторон не желает идти на уступки.

Очередной раунд переговоров должен состояться как раз на этой неделе. Можно предположить, что данная эскалация инициирована специально ради запугивания иранской стороны с целью добиться нужного результата.

В свою очередь Министр обороны Ирана также сделал жесткое заявление :

“Поскольку в воскресенье мы возобновим переговоры, становится ясно, что соглашение, которое может обеспечить сохранение мирного характера ядерной программы Ирана, находится в пределах досягаемости и может быть быстро достигнуто”.

Очевидно, что конец этой недели и начало следующей будет очень напряженным. Ситуация может в любой момент выйти из-под контроля. И тут как-никак кстати вспомнить одно из предсказаний Жириновского, который говорил о большой войне на Ближнем Востоке…