Тревожное чувство дежавю. В Казахстане приступили к формированию сил теробороны

Источник фото: globallookpress.com

КАзахстан прелпринимает серьезные меры, направленные на повышение безопасности страны

Как известно состояние дежавю означает психическое состояние, когда человеку кажется, что он уже был в подобном состоянии ранее. Что-то подобное испытываешь, когда читаешь новости из Казахстана.

А уже скоро у наших соседей появится своя теороборона. Соответствующее поручение Министерству обороны Казахстана дал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Внимание руководства министерства обороны было акцентировано на развитии Сил специальных операций и территориальной обороны», – говорится в сообщении.

Данное решение стало следствием принятия закона «О территориальной обороне» парламентом Казахстана, который предусматривает создание подобных военных формирований при возникновении военного положения.

Особую иронию вызывает тот факт, что казахские силы теробороны в основном будут находиться недалеко от границы Казахстана с Россией.

Первые мысли, которые возникли в голове, что Казахстан готовится к военному конфликту. Однако Министерство обороны Казахстана опровергло все эти домыслы, и объяснило данное решение направлено исключительно на усиления внутренней безопасности. Вроде бы логично, если вспомнить протесты в этой стране, которые прошли в начале 2022 года, приведшие к масштабным беспорядкам.

А еще недавно Казахстан и Великобритания подписали соглашение о военном сотрудничестве на 2025-2026 годы.

И вроде бы ничего страшного, но на душе как-то неспокойно, поскольку нечто подобное мы уже проходили…