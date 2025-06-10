У АвтоВАЗ новые проблемы. На этот раз заводу вредит крепкий рубль

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Крепкий рубль снова делавет выгодным параллельный импорт

Когда читаешь новости про АвтоВАЗ, то вспоминаешь известный анекдот, про несчастливое место, на котором было построено данное предприятие. Но если серьезно, то у тольяттинского автозавода наметились новые проблемы.

Несмотря на все усилия по повышению утильсбора и принятие закона об локализации такси, продажи АвтоВАЗа уверенно идут вниз. А как вишенка на торте, стал курс рубля, который после укрепления сделал параллельный импорт еще более выгодным.

Благодаря крепкому рублю, россияне получили возможность покупать хорошие и добротные не китайские автомобили. Например, уже сегодня в России можно купить новый седан Toyota Belta всего 1 млн 800 тыс. рублей. В силу снижения потребительского спроса, некоторые продавцы готовы сделать скидку в 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что эта “Тойота” сделана ни в каких-то третьих странах, а настоящей японской сборки. Belta везут из Эмиратов, и это аналог Toyota Yaris и Toyota Vios. А еще это и родная сестра Suzuki Ciaz, с которой она различается лишь шильдиками на багажнике и решетке радиатора.

Belta с российской “Вестой” роднит много общего, это и размеры кузова, мощность атмосферного 1,5-литрового мотора. Машины одинаково разгоняются, у них задние барабанные тормоза, и на борту есть набор несложных гаджетов. Однако японка имеет свое преимущество в виде 4-скоростной АКПП, и многократно проверенный на всех моделях Suzuki мотор с индексом К15.

И чем крепче рубль, тем больше таких авто будет появляться на российском рынке. Набирающий силу кризис на мировом авторынке приводит к тому, что производители готовы использовать любую возможность найти покупателей. В ход идут скидки, а на санкции уже все просто закрывают глаза. Поэтому АвтоВАЗу в любом случае придется непросто.

Единственное что вызывает опасение, власти идут на любые уступки тольяттинскому автозаводу. Как бы еще и рубль по их просьбе не девальвировали, чтобы опять убрать с российского рынка зарубежных конкурентов, а то глядишь скоро BMW станет выгоднее покупать, чем продукцию АвтоВАЗа…