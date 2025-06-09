«Нет технологий? Ну, извиняйте!»: Михаил Хазин прокомментировал последнее жесткое заявление Михаила Мишустина

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Михаил Хазин отметил тот факт, что впервые за несколько десятилетий в российском правительстве вводится персональная ответственность

На одном из последних заседаний правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отныне выделения бюджетных средств на создание современных технологий будут находиться под пристальным контролем, и в случае провала той или иной разработки, будут приниматься жесткие меры. На это высказывание главы кабинета министров обратил внимание российский экономист Михаил Хазин, и объяснил, что на самом деле стоить за этой фразой.

По мнению эксперта, данное заявление очень серьезное, и предполагает, что под многими министрами зашатались кресла. По сути, над реализацией каждого национального проекта будет установлен жесткий контроль, а кто его курирует, будет нести персональную ответственность.

Хазин обращает внимание на то, что начиная с 1991 года российские министры фактически не несли за свою работу никакой ответственности.

“Здесь нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что номенклатурная революция 1991 года состояла в том, что две мощные социальные группы советских времён, нижняя и средняя номенклатура и торговля (вся) реализовали две свои заветные мечты. Первая была в том, чтобы передавать свои привилегии по наследству и для ее реализации возвратили частную собственность. Вторая была в том, чтобы снять с чиновника любую ответственность за его деятельность”.

Хазин отметил , что еще во времена его работы в Администрации Президента РФ Б.Н.Ельцина в 1997-98 годах, желание не отвечать за свои поступки среди российских министров было тотальным. И это по сути длилось до наших дней.

Сегодня, по мнению Михаила Хазина, заставить правительство работать снизу невозможно, поскольку ничего, кроме тотального саботажа мы не получим. А вот заставить их работать сверху, еще есть возможность.

Работа у нынешних вице-премьеров не только интересная, но и весьма хлебная. И каждый из них ее реально боится потерять. И если их припугнуть, назначить им ответственность, и намекнуть, что они потеряют работу в случае провала проекта, то, они наконец-то начнут шевелиться. И еще заставят это делать своих помощников.

Афера с переклеиваем шильдиков больше не пройдет. То есть Хазин обращает внимание на то, что Мишустин четко сказал, покажите технологии и производства, с помощью которых этот «импортзамещенный» товар произведен. Нет технологий? Ну, извиняйте!

Хазин не питает иллюзий, что работа в этом направлении закипит. Это будет очень сложный процесс. Но работу по расчистке авгиевых конюшен начинать просто необходимо. И сделать это можно будет только после перехода к конкретной работе с персоналиями.