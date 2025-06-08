Календарь главных финансовых событий на предстоящую неделю с 9 по 15 июня. Рубль зависит от котировок нефти и новостей геополитики

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События предстоящей недели могут резко поменять ситуацию на фондовых рынках

Наступающая неделя из-за праздников в России будет короткой. Тем не менее в мире финансов произойдет ряд событий , которые могут изменить как курс рубля, так и котировки других финансовых инструментов.

Основная порция информации в понедельник 9 июня придет из Китая. В частности мы узнаем последние данные о потребительской и производственной инфляции, а также торгового баланса страны за май. Если цифры будут позитивными, это может поддержать рынки.

Во вторник 10 июня главным событием дня будет размещение аукцион по размещению 3-х летних казначейских бумаг, что приведет к сокращению ликвидности на рынке. Также в этот день Управление энергетической информации США выступит к краткосрочным прогнозом по рынку нефти, в Американский институт нефти опубликует информацию о недельных запасах сырой нефти. Данная информация может задать траекторию движения для котировок нефти.

Главными событиями среды 11 июня станут выступления вице-президента Бундесбанка и представителя ЕЦБ Лейна, что может повлиять на курс единой европейской валюты.

Также важная статистика по потребительских цен выйдет в США, на основании которой может проясниться решение ФРС на предстоящем заседании по учетной ставке.

В России в этот день выйдет сальдо торгового баланса. Данный показатель дает информацию о состоянии торговли, на его основании можно сделать прогноз по будущему рубля.

Основным событием четверга 12 июня станет информация по пособиям по безработице в США и размещение 30-летних трежерис. Если второе событие может на себя отвлечь часть свободных средств, то позитив или негатив по безработице может внести свои коррективы в направление движения индексов.

В пятницу 13 июня в Германии и Франции выйдет целый букет данных по инфляции, а также аналогичные данные в целом по еврозоне, что станет важной составляющей для движения Евро на ближайшие дни.

В целом неделя обещает быть спокойной. На курс рубля будут оказывать влияние геополитические новости, а также стоимость нефти. Возможно перед экспирацией фьючерсов на следующей неделе и длительными выходными мы можем увидеть незначительное снижение российской валюты…