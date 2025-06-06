У России появился отличный повод для блокировки WhatsApp и Telegram

Источник фото: globallookpress.com

В России презентован отечественный мессенджер Max

После блокировки популярного среди россиян мессенджера Viber, пошли разговоры о том, что Telegram и WhatsApp будут следующими. На сегодня оба мессенджера до сих пор работают и проблем у них нет. Однако у России наконец-то появился отличный повод, чтобы привести свои намерения в действие.

Как известно в конце марта 2025 года компания VK представила собственную разработку мессенджер Max, это фактически аналог китайского WeChat, где интегрированы финансовые и государственные услуги. Данный проект был представлен Путину, который его одобрил. Мало того, у того же VK есть и другой мессенджер «Сферум», в котором в основном общаются школьники.

Если ранее блокировка WhatsApp и Telegram могли привести не только к недовольству граждан, но и спровоцировать кризис в информационном поле, то сегодня эти проблемы отчасти устранены. Осталось только заставить людей пользоваться все теми же Max и «Сферум». А уж опыта по принуждению пользователей к тому или иному действию хоть отбавляй. Яркие примеры, это блокировки иностранных социальных сетей, и замедление YouTube.

В Госдуму кстати уже внесен законопроект о создании "национальной платформы-мессенджера", где можно будет и общаться, и госуслуги получать, и покупки делать. То есть данный документ полностью подготовлен под мессенджер Max. Осталось только официально принять закон.

Формально исход государственных структур и российских банков из того же Telegram начался. Эти структуры закрывают свои аккаунты на данном ресурсе, и все на основании российских законов, которые запрещают крупным российским компаниям пользоваться иностранными мессенджерами. Простых граждан эти ограничения пока не касаются. Но судя по тому как развиваются события, это дело времени. Технически для блокировки Telegram и WhatsApp уже все готово…