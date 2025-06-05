McDonald's и Coca-Cola полностью разрывают отношения с Россией
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Два известных американских бренда прокомментировали слухи о своем возвращении в Россию
На фоне регулярных телефонных разговоров между лидерами России и США, участились разговоры о возвращении на российский рынок многих известных иностранных брендов, в числе которых фигурировали такие компании, как McDonald's и Coca-Cola. Масла в огонь подливал и тот факт, что они зарегистрировали в Роспатенте свои торговые марки. Однако все оказалось не так радужно, как многим хотелось.
Как пишет издание
Как заявило руководство McDonald's, что с момента ухода с российского рынка в их позиции ничего не поменялось. Тогда ответы на пять ключевых вопросов, а именно легальность работы, свободу ведения бизнеса, влияние на репутацию бренда, соответствие корпоративным ценностям и экономическую целесообразность, оказались отрицательными. Об этом заявил директор по корпоративному воздействию McDonald's Джон Баннер.
Важный момент заключается в том, что диалог с украинской компанией B4Ukraine Coalition состоялся уже после значительно потепления в отношениях между Россией и США.
McDonald's и Coca-Cola проигнорировали просьбы редакции Business Insider прокомментировать данную ситуацию.