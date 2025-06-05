Политика

McDonald's и Coca-Cola полностью разрывают отношения с Россией

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
Торговля экономика

Источник фото: globallookpress.com

Два известных американских бренда прокомментировали слухи о своем возвращении в Россию


На фоне регулярных телефонных разговоров между лидерами России и США, участились разговоры о возвращении на российский рынок многих известных иностранных брендов, в числе которых фигурировали такие компании, как McDonald's и Coca-Cola. Масла в огонь подливал и тот факт, что они зарегистрировали в Роспатенте свои торговые марки. Однако все оказалось не так радужно, как многим хотелось. 

Как пишет издание Business Insider, McDonald's и Coca-Cola окончательно отказались от возвращения на российский рынок. Достоянием общественности стала очень интересная информация. Оказывается обе компании еще в конце апреля 2025 года официально проинформировали украинскую правозащитную группу B4Ukraine Coalition о том, что возвращение в Россию в их планы не входит, а регистрация торговых марок, это всего лишь защита интеллектуальной собственности. 

Как заявило руководство McDonald's, что с момента ухода с российского рынка в их позиции ничего не поменялось. Тогда ответы на пять ключевых вопросов, а именно легальность работы, свободу ведения бизнеса, влияние на репутацию бренда, соответствие корпоративным ценностям и экономическую целесообразность, оказались отрицательными. Об этом заявил директор по корпоративному воздействию McDonald's Джон Баннер.

Важный момент заключается в том, что диалог с украинской компанией B4Ukraine Coalition состоялся уже после значительно потепления в отношениях между Россией и США.

McDonald's и Coca-Cola проигнорировали просьбы редакции Business Insider прокомментировать данную ситуацию. 

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