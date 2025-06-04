Китай добивает мировой автопром. Известные автоконцерны готовятся к остановке производства

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Торговая война между США и Китаем негативно влияет на мировой автопром

Мировой автопром уже не первый год находится в кризисе. Известные автопроизводители регулярно отчитываются о снижении своих продаж. Причин у этого явления несколько, это банальное перепроизводство, падение покупательской способности населения в мире, и китайские автопроизводители, чья продукция намного привлекательнее по стоимости. А недавнее решение властей Китая и вообще может добить мировой автопром.

Как известно в ответ на торговые пошлины Трампа, Китай ввел запрет на экспорт целого ряда редкоземельных металлов, которые используют в автомобильной промышленности. Первыми на эту проблему стали жаловаться индийские автопроизводители. Теперь к ним присоединились их немецкие коллеги.

Немцы бьют в набат, и говорят, что если в ближайшем времени ситуация не исправится, то им придется останавливать свое производство, что в свою очередь негативно скажется на всей немецкой экономике.

Несмотря на то, что США и Китай достигли определенного прогресса в торговой войне, и снизили взаимные пошлины, власти Поднебесной отказываются отступать в вопросе редкоземельных металлов, и тем самым пытаются давить на Трампа, что глава Белого дома отменить все пошлины.

Вчерашние переговоры на эту тему не привели к желаемому результату. Китай отказался возобновлять выдачу лицензий на экспорт редкоземельных металлов и других элементов, необходимых для производства автомобилей, микросхем и другой продукции. США настаивают, что это является нарушением Женевских соглашений. Это только означает, что некоторые автоконцерны будут вынуждены остановить свои производства.

«Если ситуация не изменится быстро, то нельзя будет исключать задержки и даже простои производства», — заявила агентству Reuters во вторник Хильдегард Мюллер, глава автомобильного лобби Германии.

Как пишет издание Reuters, главы мировых автоконцернов при поддержке дипломатов и других политиков срочно ищут встречи с официальными лицами Пекина, чтобы добиться скорейшего одобрения экспорта редкоземельных материалов, поскольку это грозит большими экономическими потерями.

Вся надежда на личную встречу Трампа и Си Цзиньпина. Однако китайский лидер пока встречаться со своим американским коллегой не торопится…