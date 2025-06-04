Отказ от эйджизма. Индексация пенсий работающим пенсионерам спровоцировала неожиданный эффект на рынке труда

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В России работодатели все чаще отдают предпочтение пожилым работникам

Не так давно в России работающим пенсионерам вернули индексацию их пенсии. Таким образом была частично восстановлена социальная справедливость. Данное решение привело к появлению неожиданного эффекта на российском рынке труда.

В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров, зарегистрированных в Социальном фонде. Их количество увеличилось почти на 100 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также выросло число работающих пенсионеров. И в этом заслуга именно индексации их пенсии. Теперь пожилые люди не боятся потерять свои заработанные выплаты, и теперь смелее идут работать.

Также зафиксировано увеличение спроса среди работодателей на сотрудников преклонного возраста. Многие компании готовы принимать сотрудников пенсионного возраст на равных условиях, а некоторые даже готовы рассмотреть их трудоустройство на специальных условиях.

Фактически индексация пенсий работающим пенсионерам запустила в России процесс отказа работодателей от эйджизма - дискриминации по возрастному признаку.

С одной стороны работодатели также оказались в затруднительной ситуации. Текучка среди персонала, нехватка квалифицированных специалистов, заставляют их отходить от своих же принципов.

Люди пенсионного возраста также хотят продолжать работать не от хорошей жизни, поскольку размера пенсии не хватает на то, чтобы достойно существовать. В итоге российский рынок труда пополнился дополнительными 100 тыс. “новых” работников. А всего лишь достаточно было отменить запрет на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Невероятно, но факт…

Вопрос только остается, что делать молодым работникам, идти работать курьерами?