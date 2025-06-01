Три важных довода в пользу того, что ЦБ снизит ключевую ставку 6 июня

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Появилось несколько важных моментов, которые дают ЦБ возможность смягчить ДКП

Вчера прошла интересная новость, что глава ВТБ Андрей Костин поспорил со своим зампредом Дмитрием Пьяновым на десять щелчков, что Банк России на своем ближайшем заседании понизит ключевую ставку. С большой долей вероятности Костин может победить в этом споре, и на это есть целых три причины.

Во-первых, согласно статистике ЦБ годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля). Это дает основания Банку России действовать на заседании более решительно.

Во-вторых, статистика по экономике показывает, что цели по планомерному охлаждению российской экономки и достигнуты. Темпы роста оказались минимальными за последние пару лет, и дальнейшее ужесточение ДКП может только усугубить ситуацию.

В-третьих, многие крупные бизнесмены, в частности глава НК Роснефть Игорь Сечин выразил сильную озабоченность слишком сильным укреплением рубля. Данный фактор негативно сказывается на бизнесе российских экспортеров, а также увеличивает дефицит бюджета.

Также есть неподтвержденные данные, что Президент России Путин также спрашивал у Набиуллиной, когда начнется понижение ставки, на что глава ЦБ заверила, что это событие произойдет уже очень скоро.

Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что уже в эту пятницу ЦБ снизит ключевую ставку. Интрига заключается только в размере снижения. Возможно для начала снижение будет осторожным и ставку снизят до 20%, но могут быть и другие приятные неожиданности…