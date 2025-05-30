«Они не знают, что делать»: Михаил Хазин заявил о возникшем на Западе сильном нервном напряжении

Источник фото: скриншот видео

Михаил Хазин дал оценку последних политических событий

2 июня в Стамбуле должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Этому событию предшествовало несколько значимых событий. В адрес Владимира Мединского поступили угрозы, а также резко выросло количество атак БПЛА на российские регионы. По мнению экономиста Михаила Хазина, это свидетельствует о том, что Запад находится в реальном шоке от очень жесткой российской позиции, и по большому делу не знает что делать дальше.

Все попытки заставить сдаться Россию полностью провалились. Даже требование о временном перемирии было отвергнуто, после чего в сторону наших городов полетело больше БПЛА. Хазин считает, что среди западников возникла серьезная обеспокоенность, поскольку они увидели решительные действия российского руководства.

Эксперт считает, что западные лидеры еще не до конца осознали, что именно им в данной ситуации придется отступать. Первый раунд переговоров в Стамбуле показал, что Россия этого делать не собирается от слова совсем.

«Попытки надавить массовыми волнами беспилотников с Украины последовал довольно жесткий ответ. И возникло ощущение, что, если они что-то еще накрутят, то ответ будет еще более жестким. Это все вызывает у них довольно сильное нервное напряжение», - сказал Хазин.

Дальнейшая жесткая позиция Москвы в отношении со всеми странами НАТО может только ухудшить положение, Запад окажется в очень сложной ситуации, уверен эксперт. Во-первых, их ресурсы уже находятся на грани. Во-вторых, внутри многих стран возникают протесты, о чем свидетельствуют последние результаты выборов в Германии и Румынии. В-третьих, уверенность в своей победе привел к тому, что у них отсутствует план на длительное противостояние, из-за чего Запад постоянно мечется между дипломатическими хитростями и прямым давлением.

«Они рассуждают о том, что пора бы снова переходить на «мягкую силу» в отношении России. Интерес тут в том, что они уже совершенно явно готовят почву под то, чтобы начать о чем-то договариваться – а дальше попытаться отыграть то, что они проиграли на поле боя, в рамках дипломатических игр. Но проблема для них в том, что, если мы не будем соглашаться на явно невыгодные нам условия, то вообще непонятно, что они будут делать. В шахматной партии наличие даже плохого плана лучше, чем его отсутствие. И это беда Запада», - заявил Хазин на своем Rutube-канале.

Хазин считает, что нынешняя стратегия России позволит ей добиться больших успехов, чему также должны способствовать усугубляющиеся кризисные явления западной экономики.