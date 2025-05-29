Курс доллара упал ниже 78 рублей. Что будет с российской валютой дальше?

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Курс российской валюты вернулся на два года назад

Российский рубль продолжает показывать сильную динамику. Сегодня впервые за два года курс американского доллара на межбанковском рынке опустился ниже отметки 78 рублей. Примечательно, что данный уровень даже выше, чем он был в феврале 2022 года.

Очередная волна позитива пришла со стороны политики, Рубль стал укрепляться после сообщений , что очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле 20 июня.

Также пришло сообщение, что американский суд отменил постановление Дональда Трампа о введении торговых пошлин, это должно сказаться позитивно на мировой торговле. В частности котировки нефти показывают положительную динамику, им за один баррель нефти сорта Brent сегодня дают больше $65.

Также свою роль играет психика покупателей. На фоне падения рубля в начале года до уровней 103 рубля за доллар, россияне рекордно закупились валютой. По данным независимых источников на руках наших граждан имеется порядка 100 млрд. американских долларов. Чем ниже опускается курс доллара, тем людей охватывает страх еще больших потерь, и они пытаются избавиться от иностранной валюты.

Пока мы видим, что все пессимистические прогнозы по российскому рублю, предсказывающие его скорое падение терпят крах. Конечно же всех интересует вопрос, что будет дальше?

Несмотря на огромный позитив, стоит признать наличие серьезных проблем в российской экономике. Также многое будет зависеть от стоимости барреля нефти. Все же в начале года черное золото стоило $95, что на 20 долларов ниже нынешних уровней. Все это негативно скажется на доходах российского бюджета.

Сегодня рубль выглядит сильно прокуренным, поэтому какую-то коррекцию исключать нельзя. В условиях когда рынками правит политика, предсказывать курсы валют бессмысленно.