Китай наносит АвтоВАЗу ответный удар

Источник фото: globallookpress.com

Заградительные пошлины АвтоВАЗу не помогли, теперь он просит у правительства деньги

Как известно с недавнего времени в России действует утилизационный сбор, и его размер постоянно растет. Ни для кого не является секретом, что введение данного сбора активно лоббировало руководство АвтоВАЗа. Таким образом тольяттинский автозавод хотел убрать с рынка конкурентов. А еще недавно был утвержден список авто, которые разрешено использовать для такси. И опять АвтоВАЗ оказался в выигрышном положении. Тем не менее не все так гладко, и конкуренты также готовы нанести ответный удар.

Утилизационный сбор был в первую очередь направлен против китайских автопроизводителей, которые плотно обосновались на российском рынке. Продукция китайского автопрома оказалась лучше вазовских моделей практически по всем параметрам, как по качеству, так и по цене. Но после повышения утильсбора на какое-то время у китайцев наступили проблемы, но не надолго. Они быстро нашли способ выйти из сложившейся ситуации.

В Китае начали резко дорожать автомобили, причем это касается всей линейки выпускаемой продукции, как электромобилей, так и старых добрых авто с ДВС. Например, сегодня в Китае можно купить хороший и большой автомобиль по цене, дешевле LADA Granta. Например, гибрид BYD Destroyer 05 Honor Edition, длиною 4,80 метра (колёсная база 2718 мм) с бензиновым авто мощностью 110 л.с. и электромотор, который выдает 180 л.с., в пересчете на российские рубли обойдётся в 800 тысяч рублей.

В Китае много автозаводов, конкуренция между ними высока, объемы производства растут, и чтобы завоевать покупателя производители готовы снижать цены.

По данным JPMorgan Chase в апреле 2025 года средний размер скидки на электромобили и гибриды на внутреннем рынке КНР составил 16,8%, что на 0,5% больше по сравнению с мартом. А еще в декабре скидки на авто были всего лишь 10%, то есть устойчивый тренд на снижение цен.

Если цены дешевеют внутри Китая, то они подешевеют и на экспорт. Это значит, что китайские автопроизводители готовы снижать цены и на российском рынке. А значит россияне будут опять брать то, что лучше и дешевле. Интересно, чем на этот ответит АвтоВАЗ. Может вообще запретят нашим людям ездить на иномарках?