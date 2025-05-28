Две конспирологические версии аномального укрепления рубля

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Российская валюта перестала реагировать на любые негативные новости

С начала этого года российский рубль показал впечатляющие темпы роста. Российская валюта укрепилась по отношению к американскому доллару более, чем на 20%. И если многие аналитики связывали данный процесс с выборами в США, а также разговорами о скором завершении украинского конфликта, то сейчас происходят немного другие процессы.

Во-первых, Трамп стал делать более жесткие заявления в сторону российского президента. Во-вторых, долгожданные переговоры по украинскому конфликту практически с самого начала зашли в тупик. В-третьих, на мировых биржах значительно подешевела нефть.

Тем не менее рубль не показывает никакой слабости. Российская валюта стабильна как никогда. И многие аналитик не могут ничего сказать вразумительного по этому поводу. Остается только высказывать конспирологические версии.

Одна версия довольна банальна. Есть вероятность, что кто-то из очень крупных и влиятельных участников рынка нуждается в большом количестве валюты. И, возможно, ЦБ помогает этому участнику закупиться необходимым количеством иностранных денег по хорошему курсу. Тем более за регулятором и ранее замечались действия в пользу крупных игроков.

Вторая версия гласит о том, что уже в ближайшем времени на российский рынок начнут возвращаться иностранные компании. Поэтому курс рубля намеренно укрепили, чтобы эти компании закупались дорогим рублем. Эта версия имеет право на жизнь, поскольку когда многие иностранные компании покидали российский рынок, то как раз курс доллара стремился к отметке 103 рубля. То есть получается схема, вход на российский рынок стоит рубль, а выход два.

В любом случае очевидно, что курсом рубля очень крепко манипулируют, и держать его на нынешних уровнях специально для каких-то целей. Поэтому сегодня делать какие-то прогнозы по российской валюте просто бессмысленно…