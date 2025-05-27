Политика

AliExpress назвали черной дырой. Россия объявила Китаю торговую войну?

Опубликовано
Алексей Колосков
корреспондент
Торговля экономика

Источник фото: globallookpress.com

Российский бизнес просит защитить его от иностранных конкурентов


Иностранные интернет-магазины давно стали головной болью для российских предпринимателей. Россияне с их помощью всегда могли купить товар и лучше, и дешевле. Часть проблем ушла с введением санкций. Интернет-магазины из США и Европы фактически ушли в небытие. Но еще остались китайские маркетплейсы, но, кажется, скоро и у них будут большие проблемы.

На встрече с представителями российских деловых кругов Президент России Владимир Путин потребовал от профильных ведомств обратить пристальное внимание зарубежных маркетплейсов.

«Через эти маркетплейсы можно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», – сказал президент.

Что имел в виду глава государства пока не понятно. Россияне и так уже платят пошлины пошлину, если товар из зарубежного магазина стоит дороже 200 евро. Мало того, китайские продавцы пользуясь санкциями, значительно повысили стоимость своих товаров для россиян. Возможно, мелкий и средний бизнес на том же AliExpress покупает товары оптом и перепродает их в России, что тормозит развитие производства внутри России. 

На что интересно обратить внимание. Что российский президент сделал свое заявление на фоне торговой войны между США и Китаем. Как известно Трамп резко взвинтил пошлины на все китайские товары. Неужели Россия присоединилась к торговым войнам? 

Определенный намек на это есть, однако в нашем случае Россия скорее всего пытается добиться от китайских производителей перенести свое производство в нашу страну, но это по большей степени относится к автопрому. Единственный вариант, что могут повысить сумму пошлин, либо уменьшить сумму разрешенного ввоза в Россию товара из-за рубежа. 

Если так произойдет, то каким образом скажется на российских покупателях? Как обычно все станет только дороже. Многое будет зависеть от курса доллара. Ну и сегодня на том же Авито уже можно купить много чего интересного по очень привлекательным ценам. Думаю, россияне без товара не окажутся. Было бы на что его покупать…

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Астролог Константин Дараган: Конфликт России с западной идеологией продлится еще десятилетие
Предвыборный популизм. В Госдуме рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам
Как жадность АвтоВАЗа сыграла злую шутку с российским бюджетом