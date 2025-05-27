AliExpress назвали черной дырой. Россия объявила Китаю торговую войну?

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Российский бизнес просит защитить его от иностранных конкурентов

Иностранные интернет-магазины давно стали головной болью для российских предпринимателей. Россияне с их помощью всегда могли купить товар и лучше, и дешевле. Часть проблем ушла с введением санкций. Интернет-магазины из США и Европы фактически ушли в небытие. Но еще остались китайские маркетплейсы, но, кажется, скоро и у них будут большие проблемы.

На встрече с представителями российских деловых кругов Президент России Владимир Путин потребовал от профильных ведомств обратить пристальное внимание зарубежных маркетплейсов.

«Через эти маркетплейсы можно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», – сказал президент.

Что имел в виду глава государства пока не понятно. Россияне и так уже платят пошлины пошлину, если товар из зарубежного магазина стоит дороже 200 евро. Мало того, китайские продавцы пользуясь санкциями, значительно повысили стоимость своих товаров для россиян. Возможно, мелкий и средний бизнес на том же AliExpress покупает товары оптом и перепродает их в России, что тормозит развитие производства внутри России.

На что интересно обратить внимание. Что российский президент сделал свое заявление на фоне торговой войны между США и Китаем. Как известно Трамп резко взвинтил пошлины на все китайские товары. Неужели Россия присоединилась к торговым войнам?

Определенный намек на это есть, однако в нашем случае Россия скорее всего пытается добиться от китайских производителей перенести свое производство в нашу страну, но это по большей степени относится к автопрому. Единственный вариант, что могут повысить сумму пошлин, либо уменьшить сумму разрешенного ввоза в Россию товара из-за рубежа.

Если так произойдет, то каким образом скажется на российских покупателях? Как обычно все станет только дороже. Многое будет зависеть от курса доллара. Ну и сегодня на том же Авито уже можно купить много чего интересного по очень привлекательным ценам. Думаю, россияне без товара не окажутся. Было бы на что его покупать…