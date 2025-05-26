Астролог Константин Дараган: Конфликт России с западной идеологией продлится еще десятилетие

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По мнению Дарагана кофликт на Укриане это только одна из составляющих более серьезной проблемы, которая будет актуальной еще как минимум десятилетие

Сегодня когда вокруг украинского конфликта все чаща звучит тема переговоров, у многих людей забрезжила надежда, что мир наступит очень скоро, после чего жизнь войдет в свою прежнюю колею. Однако известный российский астролог Константин Дараган не испытывает иллюзий по этому поводу, и прогнозирует новый конфликт, который может продолжаться десятилетиями.

Выступая в эфире Youtube-канала “Тайны будущего”, Дараган назвал ситуацию на Украине не конфликтом, а территорией конфликта. Поскольку противостояние идет не столько между русскими и украинцами, сколько между идеологиями.

Ситуация вокруг Украины более менее может проясниться уже в 2025-2026 годах, когда будет заключен какой-то договор, чем-то напоминающий Минские соглашения, и стороны попытаются хоть как-то следовать достигнутым договоренностям. При этом на Украине, по мнению астролога, произойдет тройной раскол с дальнейшей потерей суверенитета. И согласно гороскопа данный вопрос даже не обсуждается.

Но это не значит, что зкончится противостояние между Россией и западной идеологией.

“Конфликт с западной идеологией, с западным капиталом, или как сегодня можно говорить с западной глобалистской системой, или еще более лаконично, конфликт со странами НАТО во главе с США. Так вот этот конфликт у нас еще минимум десятилетие не закончится. Нынешняя Украина это составная часть противоречий между Россией и Западом, поэтому стрельба в том виде, в каком мы ее сейчас наблюдаем не закончится. Конфликт со спонсорами этой войны, с ее заказчиками еще будет продолжаться десятилетие, и закончится не ранее 2033 года. Только тогда можно ожидать реального позитива”.

Более менее все спокойно будет на тех территориях, которые сегодня находятся в юрисдикции России.

Несмотря на то, что многие прогнозы Константина Дарагана сбываются, хочется верить, что все же хорошие времена наступят гораздо раньше. Но в любом случае, как прежде уже не будет. В новой ситуации смогут выиграть те люди, которые оперативно перестроиться под новые условия жизни.