Как жадность АвтоВАЗа сыграла злую шутку с российским бюджетом

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Поддержка государством АвтоВАЗа сыграла злую шутку с российским бюджетом

С 1 января этого года в России существенно вырос утильсбор. С помощью данного инструмента власти хотели решить сразу две проблемы, поддержать отечественный автопром, а заодно пополнить государственный бюджет. Однако получилось как в известной фразе, что “хотели сделать как лучше, а получилось как всегда”.

Не прошло и полгода с момента повышения утилизационного сбора, как пришли не самые веселые новости. Выступая на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил , что по итогам 2025 года бюджет из-за слишком высокого утильсбора может недосчитаться порядка 200 млрд. рублей.

Как уточнил большой чиновник, высокие ставки по автокредитам плюс повышение утильсбора привели к тому, что в России резко снизились продажи новых иномарок, и, следовательно, сократилась налогооблагаемая база.

Однако главный момент в этой истории заключается в том, что главным лоббистов повышения утильсбора было руководство АвтоВАЗа. Расчет был прост, это закрытие российского рынка для иностранных автопроизводителей, в основном для китайских, что способствовало бы росту продаж продукции тольяттинского автозавода.

Однако жадность АвтоВАЗ сыграло злую шутку не только с самой компанией, продажи которой также рухнули из-за повышения цен, но и с российским бюджетом, доставшимся крупной статьи дохода.

Но самое смешное заключается в том, что теперь руководство АвтоВАЗ просит правительство ввести прямые субсидии для покупателей своей продукции. В случае положительного решения этого вопроса, бюджет потеряет еще одну кругленькую сумму. Воистину деятельность АвтоВАЗ обходится российскому государству в копеечку. Казалось бы любой бизнес должен приносить прибыль, но только эта истина не работает применимо к российскому автопрому. Невероятно, но факт…