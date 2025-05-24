Первый пошел. Известный японский автопроизводитель вернулся в Россию

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Поставки осуществляются из Китая с официальной гарантией

Как гласит известная поговорка, что долг сказка сказывается, да быстро дело делается. Пока идут споры вернутся ли иностранные компании в Россию, и стоит ли их пускать обратно, некоторые из них уже начали действовать на опережение.

Одним из первых вернуться на российский рынок решил известный японский автопроизводитель Mazda. Автомобили CX-5 и CX-50 данного бренда уже официально начали продаваться в России с трехлетней гарантией или 100 тыс. км. пробега. Авто пока преимущественно ввозятся из Китая.

Данную информацию полностью подтвердили российские дилеры. Поставки организованы через официальное представительство ООО «Мазда Мотор Рус». Представители бренда выкупают автомобили для дальнейшей дистрибуции.

На первый взгляд данный процесс мало чем отличается от параллельного импорта, однако представитель «Рольфа» подчеркнул, что все ввозимые авто собираются для европейского рынка полностью из японских комплектующих на китайском предприятии Changan.

Ложкой дегтя может служить только тот факт, что автомобили Mazda не русифицированы. Любые попытки установить на ПО русский язык через сторонние сервисы вызывает блокировку системы. Единственный вариант получить русский язык, это воспользоваться приложением CarPlay, либо запомнить базовые английские слова.

В данной истории важны два момента. Мировой автопром сегодня находится в жестком кризисе. Продажи новых автомобилей сокращаются по всему миру. Поэтому любая возможность найти рынка сбыта на вес золота. И второй момент, похоже на санкции уже никто не реагирует. А что будет, когда их отменят?