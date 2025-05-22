Михаил Хазин объяснил, зачем Трампу понадобился срочный разговор с Путиным

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Хазин поделился своей гипотизой о том, что предпримет Трамп в ближайшее время

На этой неделе 19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром путиным и Дональдом Трампом. И вроде бы это уже не первое общение двух лидеров, но известный российский экономист Михаил Хазин обратил внимание на то, инициатором звонка стал глава Белого дома, и сам звонок неожиданно срочным.

Сам разговор продлится около двух часов. Обе стороны признали переговоры успешными, и их мнения по многим вопросам совпали. Конечно же, главной темой было урегулирование украинского конфликта. Однако Хазин считает, что Украина была только предлогом, и на самом деле обсуждались немного иные проблемы.

Эксперт предложил гипотезу, что Трамп пытается заручиться поддержкой арабов, и предложить им выгодные вложения для их капиталов. В результате он добился инвестиций в экономику США как минимум в один триллион долларов. Это первый успех Трампа на международной арене, поскольку все предыдущие закончились провалом.

По мнению Хазина, сегодня Трамп стремительно теряет поддержку не только внутри США, но и на международной политике. На него ополчились не только демократы, но и свои соратники из республиканской партии. Поддерживаемые в Европе политические партии потерпели поражения на выборах. Поставить Китай на колени с помощью торговых пошлин тоже не удалось. Поэтому Трамп решил перетянуть на свою сторону Путина, и таким образом внести раскол между Россией и Китаем.

«Мы видим: Трамп проиграл выборы в Германии, несмотря на активность Маска. Мы видим, что он проиграл выборы в Румынии. В общем, у него много разных проблем – и, может быть, именно по этой причине он хочет с Путиным поговорить. А, может быть, речь идет о том, чтобы объяснить: "Владимир Владимирович, это Китай тебя опять кинул – давай лучше с нами". Думаю, какие-то утечки еще будут – кое-что мы, конечно, не узнаем, но будем следить за ситуацией», - заявил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Пожалуй стоит согласиться с Хазиным, что у этой истории еще будет продолжение, и мы еще узнаем много интересных подробностей…