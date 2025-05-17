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Эксперт обратил внимание, что Россия учла ошибки предыдущих переговоров, и действует по новым правилам

Завершился первый раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, и сейчас все мировые СМИ анализируют их итоги. По началу в стане российских патриотов возникло смятение в плане того, что российскую делегацию возглавил господин Мединский, который невнятно вел первые переговоры, еще в далеком 2022 году. Свои выводы по этим переговорам сделал и российский экономист Михаил Хазин, и акцентировал свой взгляд на одном интересном моменте.

Эксперт обратил внимание на то, что перед началом стамбульских переговоров все делалось для того, они стали политическим поражением России. И по многочисленным утечкам в СМИ создавалось впечатление, что российское руководство на этих переговорах удастся принудить к тем условиям, которое выдвинула западная коалиция, то есть к прекращению огня.

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле стал известен в последний момент. Но Хазин обратил внимание не на то, что ее главой назначили Мединского, а на тех лиц, кто с ним поехал.

«Но дело в том, что у него совершенно другие люди, совсем не те, которые были 2022 году. Абсолютно очевидно, что эти люди совершенно не предназначены для подписания капитуляции – скорее, они годятся для ее принятия. А неминуемо возникающая ассоциация с 2022 годом означает возможность нам в любую секунду с этих переговоров соскочить», - сказал Хазин.

Очевидно этот шаг принес России свои плюсы, ответ на предъявленный ультиматум стал настолько сильным, что Франция и Польша стали делать совершенно противоположные заявления, чем они делали до этого.

Также благодаря тонкой игре выявлена целая информационная сеть, которая занималась распространением дезинформации.