Судьба Набиуллиной решена? Путин провел встречу с потенциальным преемником главы ЦБ

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Эльвиру Набиуллину уже давно отправляют в отствку, но она продолжает свою работу. Однако есть вероятность, что до конца своего срока она не доработает

Несмотря на огромную критику, которая звучит в адрес Эльвиры Набиуллиной, ее полномочия в качестве главы ЦБ продлены до 2027 года. И хоть известно, что Путин не любит делать резких движений, и дает своим министрам доработать до конца официального срока, вероятность того, что Эльвира Сахипзадовна покинет свой пост раньше срока сильно возросла.

Вчера в Кремле состоялась встреча Путина и главы Банка ПСБ Петра Фрадкова, которая была посвящена работе в новых регионах и кредитованию оборонных предприятий.

На первый взгляд обычная рабочая встреча и обсуждение насущных экономических проблем. Однако у этой истории может быть и обратная сторона. Имя Фрадкова уже не первый раз фигурирует в числе возможных преемников Набиуллиной на посту Банка России. У него есть профессиональное экономическое и финансовое образование.

Также Фрадкову удалось наладить работу ПСБ в очень непростых экономических условиях. Как известно банк одним из первых начал работу в новых регионах, и также одним из первых попал под западные санкции. То есть к Фрадкова есть большой опыт как у кризис-менеджера.

Некоторое время назад Фрадков встречался с Мишустиным, и по сообщениям российских СМИ обе стороны остались довольны проведенной встречей. Но конечное решение о смене и назначении любого чиновника принимает лично Путин.

Мы имеем ситуацию, что в принципе кандидатура Фрадкова устраивает всех. Поэтому его шансы возглавить ЦБ достаточно высоки, и слухи о том, что именно он может сменить Набиуллину небезосновательны. А насколько эти слухи верны покажет только время…