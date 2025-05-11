Ирония судьбы по-американски. Катар готов подарить Трампу роскошный президентский самолет за $400 млн

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На выручку Дональду Трампу может прийти королевская семья из Катара

Парадоксальная ситуация сложилась в США. Эта страна является одним из мировых лидеров по производству самолетов, и глава Белого дома может остаться без президентского самолета. Однако ситуацию может исправить Катар.

На днях стало известно, что компания Boeing срывает поставки президентского борта. Возможно новый лайнер для первого лица государства будет готов, когда полномочия Дональда Трампа истекут. В связи с этим администрация Белого дома ищет альтернативу и допускает, что, возможно, придется пересесть на лайнер «с пробегом».

Как пишет телеканал ABC , исправить ситуацию предложила королевская семья Катара, которая готова подарить президенту США Дональду Трампу роскошный лайнер Boeing 747-8 за $400 млн. Этот самолет будет использоваться как Air Force One, то есть в качестве президентского самолета.

Планируется, что данный борт изначально будет передан ВВС США, после чего американские инженеры проведут его модификацию с учетом требований безопасности для президентских самолетов. Это, конечно же, потребует дополнительных финансовых расходов.

Подарок могут вручить уже на следующей неделе во время визита Трампа в Катар.

Ранее Катар уже дарил самолет президенту Турции Эрдогану, в качестве благодарности за помощь в разрешении конфликта с саудитами. Данный борт был переоборудован по индивидуальному проекту по заказу семьи эмира, и представлял собой летающий дворец. На это самолете есть несколько отдельных комнат, медицинский отсек, и даже операционная, 10 ванных комнат и уборных.

Кроме того, самолеты такого типа есть у руководителей Катара, Кувейта и ОАЭ.

Но все же ирония заключается в том, что крупнейший производитель самолетов в мире не может обеспечить собственного президента, и США вынуждены пользоваться авиатехникой бывшей в употреблении. Невероятно, но факт…