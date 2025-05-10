Прогноз Жириновского сбывается? Конфликт между Индией и Пакистаном пошел по наихудшему сценарию.

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На территории Индии есть погибшие мирные жители и разрушено много домов

Все более пугающие новости поступают из зоны конфликта между Индией и Пакистаном. Если накануне мировые СМИ писали о крупнейшем за последние годы воздушном сражении, в котором приняли участие до 120 боевых самолетов с обеих сторон, то главной новостью последних часов стала крупная операция Пакистана против Индии.

Военная операция под кодовым названием «Буньян-ум-Марсус» стала ответом на недавние удары Нью-Дели под кодовым названием «Синдур». Целями для ударов являются стратегические объекты в Индии, в частности военные аэродромы.

На данный момент известно, что в результате ударов Пакистана были уничтожены хранилище ракет «Брамос» в Бисе (Пенджаб), также пострадали индийские авиабазы Удхампур и Патханкот, утверждает Geo TV.

В результате одного из ударов в Штате Джамму и Кашмир погиб высокопоставленный индийский чиновник, и два его помощника получили тяжелые ранения, об этом сообщило издание Press Trust of India .

Индийские источники сообщают, что в индийском штате Харьяна ПВО перехватили ракету большой дальности, которая летела в сторону столицы Индии.

На границе между Индией и Пакистаном не умолкают перестрелки. Индийские вооруженные силы начали призыв резервистов. Страны G7 выступила с заявлением, в котором требует противоборствующие стороны остановится и сесть за стол переговоров.

К сожалению надежды на то, что конфликт будет скоротечным пока не оправдываются. Ситуация в любой момент может полностью выйти из-под контроля. Учитывая тот факт, что обе страны имеют в своем арсенале ядерное оружие, данный конфликт может иметь огромный разрушающий эффект для всего мира.

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