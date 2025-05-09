Новый папа Римский Лев XIV оказался ярым критиком политики Дональда Трампа

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Новым папой Римским стал гражданин США, и ярый критик нынешнего главы Белого дома

Вчера у католиков всего мира произошло важное событие, они узнали имя нового папы Римского. Им стал американский кардинал Роберт Прево, выбравший себе имя Леон XIV. Многие посчитали нового понтифика ставленником американского президента Дональда Трампа. Однако если посмотреть историю, то получается, что глава белого дома в лице нового папы Римского получил непримиримого критика.

Вездесущие репортеры издания Reuters выпустили заметку, в которой напомнили своим читателям, что еще будучи понтификом в Америке Роберт Прево был ярым критиком политики проводимой Трампом. На его страничке в социальных сетях есть много репостов постов с критикой различных решений американского президента.

Еще в 2017 году во время первого президентского срока Трампа Прево перепостил запись, в которой запрет на въезд в США беженцев назвали темной страницей в истории Америки.

А в феврале 2025 Прево разместил на своей страничке в социальной сети Х (запрещено в России) публикацию с заголовком: «Джей Д. Вэнс ошибается: Иисус не просит нас классифицировать нашу любовь к другим».

А позднее в апреле нынешний глава Ватикана раскритиковал Трампа за депортацию бывшего гражданина Сальлвадора, которую назвал незаконной.

Никто не сомневается, что новый папа Римский как выходец из США будет поддерживать хорошие отношения со своей родиной. Но делать ставку на то, что он является ставленником Трампа неправильно. Скорее всего американский президент и республиканская партия получили еще одного влиятельного критика своей политики, что может в будущем для них сыграть злую шутку…