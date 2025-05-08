Михаил Хазин назвал истинные проблемы провала Мерца на выборах канцлера Германии

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Михаил Хазин обрисовал всю непростую ситуацию, которая сегодня сложиласьв Германии

На этой неделе в Германии приступил к работе новый канцлер. Фридрих Мерц занял свой пост с большим трудом, и только со второго раза. Даже коллеги по партии отказывались за него голосовать. Очевидно, что сегодня Германия расколота как никогда. Интересную версию происходящих событий высказал известный российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, на депутатов бундестага могли надавить. Европейские политики на самом деле до сих пор не поняли истинное положение дел в мировой экономике. А вот в США уже давно поняли, что обвал рано или поздно неизбежен. Хазин убежден, что у американских спецслужб есть компромат практически на каждого европейского политика.

«До разделения евроатлантических элит вытаскивать этот компромат считалось неправильным – его использовали очень аккуратно. А сегодня я не исключаю, что была проведена какая-то работа, например, с депутатами бундестага, которым объяснили: «Ребята, все, больше ничего не получится, надо слушаться». И Мерц пролетел», - сказал Хазин.

По мнению экономиста, таким образом США показали своим оппонентам, что очень легко могут влиять на то или иное решение, принимаемое в Германии. Например, поддержка Илона Маска обеспечила партии «Альтернатива для Германии» высокий результат на прошедших выборах. Однако немцы решили избавиться от этой партии, и признали ее экстремистской. Хоть Мерц и занял кресло канцлера, раскол в немецкой политической системе очевиден, и он себя проявит в ближайшем будущем.

«Если бы Мерц опять проиграл, на третий тур он бы уже вряд ли пошел, и это стало очень сильной победой Трампа. В любом случае, по мере того, как становится понятно, что вся мировая экономика накрывается медным тазом, прежде всего ее финансовая часть, надо принимать какие-то меры. Очень плохие прогнозы по американским портам – там падение чуть ли не на 40%. С автомобильной логистикой тоже все очень плохо. Развитие ситуации показывает, что избежать обвала невозможно. Если предположить, что обвал произойдет, картина меняется радикально – и тот, кто первым это поймет, выигрывает очень сильно. У меня ощущение, что Трамп понимает», - сказал Хазин на своем Rutube-канале.

Для России избрание Мерца тоже не сулить ничего хорошего, поскольку немецкий политик известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности он неоднократно обещал военную помощь Украине. В принципе он этим мало чем отличается от своего предшественника Шольца, которого простые немцы в шутку называли «канцлером Украины».

Но ситуация развивается таким образом, что хоть Шольц и стал одним из худших канцлеров Германии за последнее время, но жители этой страны еще могут его вспомнить добрым словом, поскольку правление Мерца может принести Германии еще больше проблем…