США проигрывает торговую войну? Китай начал массово обходить торговые пошлины

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Китайский бизнес воспользовался главной ошибкой Дональда Трампа и начал обходить торговые ограничения

Продолжается торговая война между США и Китаем. Вводя торговые пошлины против китайских товаров в размере 145%, Дональд Трамп рассчитывал, что Китай быстро сдаться, и выполнит все требования американского президента. Но не тут то было…

Китайский бизнес воспользовался тем, что Трамп ввел мораторий на действие торговых пошлин в отношении других стран, и стал активно пользоваться данной ошибкой главы Белого дома.

Как пишет популярное издание Financial Times со ссылкой на источники в госструктурах ряда стран Юго-Восточной Азии, китайские компании стали активно использовать третьи страны, чтобы скрыть подлинное происхождение товара.

Чтобы обойти торговые пошлины, китайцы стали активно использовать тактику, более известную как DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Эта схема заключается в том, что китайские продавцы доставляют товар в третьи страны, при этом покрывая все затраты, связанные с происхождением таможни. После чего меняется описание товара, главным образом меняется информация о стране производителе, и данный товар уходит в США, вполне легальным способом.

Также китайцы намеренно занижают стоимость товара, что позволяет им плюс ко всему экономить на уплате пошлины.

«Мы видим все больше случаев, когда фабрики в Китае предлагают компаниям оплатить таможенные пошлины, а затем продают им товары в США по ценам ниже тех, которые должны быть уплачены», — подтвердил FT гендиректор американской логистической корпорации Flexport Райан Петерсен.

Конечно же, китайский бизнес несет определенные издержки, а также рискует арестом товара, если на таможне американской таможне будут доказаны факты фальсификации, тем не менее это единственный способ получить доступ к американскому рынку.

Другими словами, китайские товарищи взяли на вооружение способ Беларуси, которая в свое время поставляла много различной зарубежной продукции, выдавая ее за свою. Чем закончится это противостояние, пока не известно, но стоит отметить, что Дональд Трамп пока проигрывает эту войну…