Создание единой валюты БРИКС заморожено. Почему проект конкурента доллара провалился?

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Страны участницы БРИКС решили пока сосредоточиться над работой над единой платежной системой

Очень долго единую валюту стран БРИКС называли возможной заменой доллара, и на это были реальные причины. Суммарно экономики Китая, Индии и России составляют почти 40%. Если бы эта валюта появилась на свет, то доллару реально не поздоровилось. Но пришли неожиданные новости, что работа над созданием единой валюты БРИКС заморожены.

«Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете «О Глобо».

Что же пошло не так? Неужели лидеры этих стран испугались угроз президента США Дональда Трампа, который обещал жесткие экономические санкции против стран, решивших отказаться от доллара?

На самом деле все гораздо проще. Переход на единую валюту требует создание единой финансовой системы между странами участниками БРИКС, а также общих правил денежно-кредитной политики. Это подразумевает частичный отказ всеми участниками БРИКС от своего суверенитета.

И тут возникает вопрос, а зачем это нужно Китаю, юань которого и так себя неплохо чувствует? Индия также жестко контролирует свою рупию, оборот которой запрещен за пределами государства. Да и Россия, перейдя на новую валюту, по сути поменяет шило на мыло, и будет зависеть не от доллара, а от новой денежной единицы.

Несмотря на всю экономическую мощь объединения БРИКС, в этой организации собраны совершенно разные экономики, и новая валюта только усложнит положение дел. Поэтому пока БРИКС работает над созданием единой платежной системы, а приоритет будет отдаваться взаиморасчетам в национальных валютах.

Так что никакого конкурента доллар в ближайшее время не получит, и пока его доминированию в мировой экономике ничего не угрожает.