Как АвтоВАЗ вредит российскому сельскому хозяйству

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Утильсбор негативно сказался на стоимости сельхозтехники, что стало дополнительным фактором роста цен на продовольствие

Продуктовая инфляция больно бьет по кошелькам россиян. Продукты дорожают просто космическим темпами. О ценах на картофель, который скоро станет стоить как мясо, не писал только ленивый. У данного явления есть много причин, и как это не смешно, свой негативный вклад в это дело внес АвтоВАЗ.

Причинами роста цен являются как погодные условия, так и высокие ставки по кредитам. Низкий урожай, плюс высокие издержки по кредитам, все это фермеры перекладывают на плечи простых покупателей. Но за последние два года значительно выросла цена сельхозтехники.

Интересная статья вышла на сайте 161.ru, где фермер Николай Глазырин из Чертковского района Ростовской области пожаловался на то, что только за два года модель одного и того же трактора, выпущенного на “Ростсельмаше”, выросла на 9 млн. рублей. При стоимости трактора 43 млн. рублей, сумма утильсбора составляет 17 млн. рублей.

«Утилизационный сбор подняли в бешеную сумму. Мы хотели привезти [немецкий] комбайн CLAAS — у нас один в хозяйстве есть, хотели привезти еще один — он стоил 43 миллиона рублей, а утилизационный сбор — 17 миллионов. И мы бросили эту идею», — сказал фермер.

Все это делает невозможным не только покупку новой техники, но и ремонт старой, которая изнашивается. Опять же, все эти затраты фермеры в любом случае перенесут на стоимость своей продукции, чтобы окупить свой труд. В противном случае им грозит банкротство.

Мы не будем далее вдаваться в подробности. Вы спросите, а причем тут собственно АвтоВАЗ? А при том, что именно руководство этого предприятия лоббировало в российском правительстве повышение утильсбора, чтобы поставить барьер для китайских производителей. Но утильсбор коснулся всего ассортимента техники, в том числе и сельскохозяйственной. То есть все мы платим лишние деньги ради того, чтобы спасти АвтоВАЗ от конкурентов. Невероятно, но факт…