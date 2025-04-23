Tesla и Илон Маск стали первыми жертвами тарифных войн Дональда Трампа

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Однин из ближайших соратников Трампа стал жертвой тарифных войн

Пока неизвестно, задумывался ли Дональд Трамп, когда вводил торговые пошлины о побочных явлениях. Но по ходу это решение сыграло злую шутку с одним из его ближайших соратников, который по сути помог ему выиграть президентскую гонку. Речь идет об Илоне Маске.

Тарифные войны, которые изначально задумывались как средство для возвращения производства в США, больнее всего ударили по производствам, уже находящимся на территории этой страны, они лишились критических важных компонентов.

В частности под двойной удар попала Tesla. Детище Илона Маска пострадало сразу по нескольким направлениям, как экономических, так и имиджевых. Ярким тому доказательством стали финансовые результаты по итогам 1 квартала 2025 года. Выручка Tesla Илона Маска от продажи электромобилей упала на 20% до $14 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во-первых, именно Tesla одной из первых попала под действие этих самых торговых пошлин. Во-вторых, Илон Маск своими резкими высказываниями насолил не только большинству жителей США, но и многих других стран. На этом фоне стало известно много интересных подробностей.

Например, доход Tesla от экологических квот, которое предприятие получает за продажу полностью электрических автомобилей, увеличился до $595 млн с $432 млн в том же квартале 2024 года. А выручка от производства и хранения энергии подскочила на 67% и составила $2,73 млрд по сравнению с $1,64 млрд годом ранее.

То есть, Tesla стремительно теряет рыночные доходы от свободной продажи электромобилей, зато активно наращивает нерыночные доходы в виде платы за квоты электрокаров и субсидии за зеленую энергетику.

А дальше будет еще интереснее. Мы обязательно об этом напишем…