Границу придется закрыть? Михаил Хазин не исключает возможных проблем в отношениях России и Китая

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По мнению эксперта торговая война, которую развязали США, может косвенно ударить и по России

Отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на пике своего позитива. В сложившихся условиях именно благодаря Китаю россияне не почувствовали бремени западных санкций. Товара на полках хоть и стало меньше, но дефицитом даже и не пахнет. Однако по мнению известного российского экономиста Михаила Хазина не все так просто, и в любой момент между нашими странами может случиться конфликт.

По мнению эксперта торговая война, которую развязали США, больнее всего ударит по Западу и Китаю, но и Россию это явление, к сожалению, не обойдет стороной. Главная проблема Китая, это куда девать огромную массу товаров, которую генерирует китайская экономика.

Уже вчера в СМИ появился вброс, что китайские производители выдают свои товары за южнокорейские, чтобы таким образом они попали на американский рынок. В этом плане российский рынок, который сегодня забит именно товарами из КНР, может испытать еще большую экспансию продукции из Поднебесной. И это на самом деле грозить российским производителям огромными проблемами.

Михаил Хазин считает, что «вторжение» китайских товаров в Россию практически неизбежным фактом. Возможно, в какой-то момент придется закрыть границу Правда, трудно представить, что у нас примут такое решение.

“Вы понимаете, что произойдет, если вся высокотехнологичная отечественная продукция будет полностью ликвидирована в результате того, что нашу страну заполонят китайские аналоги? Сейчас они ещё идут на американский и европейский рынки. А тут они пойдут к нам, и что вы будете делать? Держать границу закрытой? Кто это будет делать? Покажите мне, кто закроет границу”, - подчеркнул экономист в интервью журналисту Юрию Пронько.

Ситуация, по мнению Хазина, еще усугубляется тем, что благодаря действиям Банка России и лично Набиуллиной, российская экономика сейчас находится в свободном падении. Не исключено, что уже скоро мы увидим череду банкротств отечественных производителей. Стройка встала вообще. И Китай наш рынок может подмять под себя легко и непринужденно. И что со всем этим делать?

Хотим обратить внимание, что это частное мнение Михаила Хазина, а насколько оно может реализоваться на практике, покажет только время…