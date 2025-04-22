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Пицца — это не только вкусное блюдо, но и компас надвигающегося кризиса

Итальянская пицца (а именно итальянцы приписывают себе изобретение «открытой начинки» на лепешке) — это без всякого сомнения вкусный продукт. Некоторые диетологи даже уверяют что на «пиццевой диете» можно хорошенько похудеть, если совмещать данное блюдо с правильной системой тренировок и сна. Но, как оказалось, многими любимая птица — это еще и своеобразный компас того, что с экономикой не все в порядке, и дело близиться к серьезным финансовым проблемам.

Известное издание Business Insider приводит факт, что цифры продаж замороженных пицц снова взлетели. Мол, этим вкусным, но все же по сути фастфудом люди заменяют привычный в прошлом поход в ресторан. И даже семейные ужины, так как часто дешевле выходит разморозить пиццу в микроволновой печи, чем готовить первое и второе, а потом еще и мыть кастрюли со сковородками. Это мнение высказал главный стратег Pros Holdings, компании по оптимизации цен, Крейг Завада.

С вышеуказанными специалистами полностью согласен владелец компании Tree Tavern Pizza, которая производит замороженные полуфабрикаты Майкл Райан. Майкл вспоминает что прошлый взлет продаж его товара пришелся на времена короновирусной инфекции, когда люди забивали морозильные камеры замороженными пиццами и так питались неделями. А вот и очередной взлет продаж, но теперь не из-за вопросов безопасности для здоровья, а из-за вопросов финансовых. Что будет дальше и докатится ли «полуфабрикатный синдром» и до нас? Но, ситуация согласитесь странная — мы под санкциями, а они переходят на ужины из замороженных продуктов...