Индикатор замороженной пиццы предупреждает о серьезном кризисе
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Пицца — это не только вкусное блюдо, но и компас надвигающегося кризиса
Итальянская пицца (а именно итальянцы приписывают себе изобретение «открытой начинки» на лепешке) — это без всякого сомнения вкусный продукт. Некоторые диетологи даже уверяют что на «пиццевой диете» можно хорошенько похудеть, если совмещать данное блюдо с правильной системой тренировок и сна. Но, как оказалось, многими любимая птица — это еще и своеобразный компас того, что с экономикой не все в порядке, и дело близиться к серьезным финансовым проблемам.
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С вышеуказанными специалистами полностью согласен владелец компании Tree Tavern Pizza, которая производит замороженные полуфабрикаты Майкл Райан. Майкл вспоминает что прошлый взлет продаж его товара пришелся на времена короновирусной инфекции, когда люди забивали морозильные камеры замороженными пиццами и так питались неделями. А вот и очередной взлет продаж, но теперь не из-за вопросов безопасности для здоровья, а из-за вопросов финансовых. Что будет дальше и докатится ли «полуфабрикатный синдром» и до нас? Но, ситуация согласитесь странная — мы под санкциями, а они переходят на ужины из замороженных продуктов...