Макрон сделал опрометчивое заявление про доллар. Америка такое не прощает

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С начала этого года доллар подешевел против золота на 35%. Американская валюта стремительно летит вниз

С самого своего избрания на пост президента Франции Эммануэль Макрон пытается себя позиционировать сильным и амбициозным политиком. Однако не все гладко сказывается в его политической карьере. Провалы в экономике привели к падению его рейтингов среди французов. А одно из последних высказываний вообще может для него плохо закончиться.

Сегодня на мировом валютном рынке происходят драматические события. Доллар США с начала года упал против евро более чем на 20%. Причиной для этого послужили пошлины, введенные Трампом, и в связи с этим возросший риск возникновения рецессии в мировой экономике.

Как пишет издание Bloomberg , на прошлой неделе в частных беседах с главой ЕЦБ Кристин Лагард Макрон интересовался перспективами евро. По мнению французского президента именно сейчас настал идеальный момент, чтобы Европа избавилась от полной зависимости от США, а единая европейская валюта, по его мнению, может заменить американский доллар в качестве резервной валюты.

Теоретически Макрона прав. Частично евро уже сегодня является резервной валютой, поскольку значительная часть сделок происходит с оплатой именно в евро. А учитывая тот факт, что экономика Евросоюза является одной из крупнейших в мире, перспективы евро вытеснить доллар очень велики. Но есть одно “но”.

Америка ни при каких условиях не согласится отменить статус доллара как резервной валюты. Именно долларовая система позволяет США доминировать в мире и вести себя как мировой полицейский. Украинский конфликт как раз является частью стратегии по ослаблению Евросоюза.

В свое время соотечественник Макрона Доминик Стросс-Кан выступал за экономические реформы, и снижение роли доллара в мире. И где он сейчас? Он был вынужден покинуть пост главы МВФ из-за обвинения в изнасиловании. Самое интересное, что его все-таки не посадили, но как политика, способного уменьшить роль доллара в мире его просто уничтожили.

Теперь подобные заявления делает Эммануэль Макрон. Надо понимать, что Америка такое не прощает. Как думаете, президент Франции повторит судьбу Доминика Стросс-Кана?