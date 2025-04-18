По Украине все решено? Михаил Хазин предположил, о чем говорили Путин и Уиткофф за закрытыми дверями

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Михаил Хазин предположил, о чем беседовали целых четыре часа президент России и спецпосланник Дональда Трампа

На этой неделе прошла вторая встреча российского президента Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры проходили за закрытыми дверями и стороны не сделали вообще никаких заявлений по их завершению. Свою версию возможной темы беседы двух политиков высказал известный российский экономист Михаил Хазин.

Эксперт даже не сомневается, что главной темой этого разговора была Украина. Длительность этой беседы составила более 4-х часов, что только подтверждает важность обсуждаемых на ней проблем.

По мнению Хазина отсутствие хотя бы какой-то мелкой утечки из этой беседы, могла бы все испортить, поэтому она была максимально засекречена. Еще одной темой разговора мог быть Иран, поскольку Уиткофф после встречи с Путиным полетел далее.

«Пока мы не договоримся, никто на эту тему и слова не скажет. Вот если бы речь шла об Украине, можно было бы шуметь. Но я так понимаю, что про Украину, в общем, все уже более-менее решено в том смысле, что американцы готовы с нами договориться на неких принципах и условиях – но при этом их категорически не устраивает, что это не нравится Евросоюзу и Британии, вставляющим палки в колеса. Недаром соратники Трампа открыто говорили, что главный враг США сегодня – это не Россия и не Китай, а евроатлантические элиты», - сказал Хазин в эфире радио Sputnik.

США сегодня находятся в очень жестком цейтноте, и они торопятся договориться с Россией по многим международным проблемам, в решение которых может способствовать российская сторона. При этом Хазин не верит в дружбу Путина и Уиткоффа. Вероятнее всего они нашли общее взаимопонимание по многих международным проблемам, о чем и свидетельствует длительность их разговора. Но самое главное, что они оба нашли общий язык, заявил Хазин на Rutube-канале «Закон и порядок в США».

Необходимо пояснить кто такой Стив Уиткофф. Это американский бизнесмен, который достиг больших успехов в сфере недвижимости. Он является другом Трампа, благодаря чему и получил такой высокий пост в американской администрации.

А насколько Михаил Хазин прав, покажет только время. Пока на международной арене все без изменений…