Индия придумала как использовать торговые пошлины США себе на пользу

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Индия активно ведет переговоры с американскими компаниями о переводе производства из Китая на территорию своей страны

Экономические пошлины США, которые недавно ввел Дональд Трамп, стали настоящим шоком для многих экономик мира. Экономисты бьют тревогу, что если ситуация не изменится, то это может спровоцировать мировой экономический кризис, которого мир не видел с момента великой депрессии. Однако есть одна страна, которая может из этого кризиса выйти победителем, и даже обогнать по экономическому потенциалу Китай.

Как стало известно изданию The Economic Times , индийские власти активно предлагают американским компаниям, которые собираются уйти из Китая, перенести свои производства в Индию.

Как пишут журналисты издания, таким образом Нью-Дели хочет получить выгоду от глобальной перестройки мировой экономики. В первую очередь Индию интересуют такие отрасли, как электроника и фармацевтика.

"Правительство определило 10-12 секторов, таких как электроника, фармацевтика, химия, автомобили, игрушки, кондиционеры, бытовая техника, где Индия может иметь конкурентное преимущество, и эти секторы будут поддержаны", - сказал источник.

Индия понимает, что у нее есть отличный шанс получить лакомый кусочек и передовые технологии, чтобы потом индийские компании смогли выйти на американский рынок. Есть информация, что прямые переговоры по данной проблеме между Нью-Дели и Вашингтоном начнутся уже на этой неделе.

Например, главным бенефициаром перевода производства в Индию может стать компания Apple, продукция которой производимая в Китае сейчас подпадает под 20% пошлины, в то время как товары, производимые в Индии под пошлины не попадают. Чтобы эти планы осуществились, необходимо все продумать и составить тщательный план. Для США это также выгодно, поскольку без боевых действий они ослабят главного своего конкурента Китай.

В общем нас впереди ждет много интересных событий. Мы берем эту тему на контроль, и будем сообщать нашим читателям новые подробности…