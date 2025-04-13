«Это не очень хорошо для нашей экономики». Глава ВТБ Костин назвал риски для России от падения цен на нефть

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Резкое падение цен на нефть создает для российской экономики некоторые трудности, но по мнению главы ВТБ это неприятность мы переживем

На мировых финансовых рынках неспокойно. После введения Дональдом Трампом торговых пошлин биржевые индексы перешли к резкому падению. Не обошло стороной это негативное событие и сырье. Так цены на нефть в моменте прокололи отметку $60 за баррель. А нефть российской марки Urals уже торгуется на уровне $50 за бочку. Какими последствиями это грозить российской экономике рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

По мнению банкира, падения цен на энергоносители негативно повлияют на российскую экономику, но особой трагедии в этом не видит.

«Мы, конечно, и не к такому привыкли, но, в принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами. Поэтому я думаю, что экономика справится», — сказал он.

Трудно не согласиться с Костиным, что бывали ситуации и хуже. Однако интересно понять, как это может отразиться на жизни простого россиянина?

Не секрет, что российский бюджет напрямую зависит от цен на нефть. По предварительным подсчетам, если нефть надолго задержаться на нынешних уровнях, то бюджет недополучит доходов в размере около триллиона рублей. Решить эту проблему можно либо урезанием расходов, либо наращиванием государственного долга. Вряд ли Кремль пойдет на первый вариант. Наращивание долгов более вероятный путь решения проблемы, но это делать регулярно тоже несет вред для бюджета. Проценты по уже выпущенным ОФЗ согласно прогнозу Минфина в 2025 году могут составить без малого 2,9 трлн. руб.

Но есть третий вариант, которым ЦБ и Минфин регулярно пользуются, это девальвация рубля. То есть вероятность того, что в какой-то момент мы увидим курс рубля на более низком уровне повышается. Чем дороже курс доллара, тем выше цены на импортные товары. А значит россиянам опять придется раскошелиться. Но все же Андрей Костин прав, мы не первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией, так что должны справиться…