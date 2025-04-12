“Доберутся до всех”: Михаил Хазин раскрыл истинный смысл дела против Чубайса и его помощников

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Хазин прокомментировал ситуацию с арестом счетов Чубайса по ребованию компании «Роснано»

На этой неделе в России произошло одно важное событие. По запросу компании “Роснано” были арестованы счета Анатолия Чубайса, а еще раньше были арестованы его личные помощники по прежней работе. По мнению известного российского экономиста Михаила Хазина, данные события говорят о том, что в стране происходят очень серьезные изменения, и данные аресты не будут последними.

Поводом для ареста Чубайса стал провал проекта по разработке гибкого планшета, на который были потрачены миллиарды рублей, а в итоге не было выпущено даже одного экземпляра, в результате чего “Роснано” понесло большие убытки и оказалось на грани банкротства.

Хазин убежден, что данная ситуация является доказательством, что в России наконец-то всерьез взялись за коррупцию. В первую очередь речь идет о тех людях, которые имея бизнес в у нас в стране, сами живут за границей, и туда же выводят капитал. Бизнесу дали понять, что такие схемы больше работать не будут, либо ты живешь в России и развиваешь бизнес тут, либо у тебя будут проблемы.

«Что происходит? Стало понятно, что можно эту тему поднимать. Не буду влезать во внутренние детали – что-то я знаю, чего-то не знаю, есть правдоподобные гипотезы, но это, по большому счету, не очень актуально. Какая разница, как там «ежики» за кремлевской стеной между собой взаимодействуют? Вывод один-единственный: если ты хочешь защититься, тебе надо быть в России. В сегодняшней ситуации защитить свои активы и свой статус можно, только находясь внутри РФ. Если ты за ее пределами, до тебя доберутся и начнут тебя «чекрыжить». Вот и все», - объяснил Хазин на Rutube-канале «Закон и порядок в США».

Чубайс, это управленец из знаменитых 90-х годов, он стоял у истоков российской приватизации, потом проводил реформу российской электроэнергетики, ну и закончил свой славный путь главой компании “Роснано”. Долгое время считалось, что он является одним из приближенных людей к Владимиру Путину, почему все невзгоды обходили его стороной. И вот теперь арестованы его счета. Вряд ли Чубайс будет задержан лично, поскольку на данный момент проживает в Израиле. Но сам факт, что он теперь выведен из круга приближенных говорит сам за себя.

Хотелось бы согласится с Михаилом Хазиным, и надеяться, что это не последняя операция против такого высокопоставленного человека. Но как будут развиваться события, покажет время. Если что-то произойдет интересное, мы обязательно про это напишем.