Товары на AliExpress обесценятся? Китай из-за пошлин Трампа опять присматривается к российскому рынку

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Торговая война между Китаем и США может принести России как выгоду, так и может обернуться неприятностями

С 9 апреля в США вступили в силу торговые пошлины в 104% на китайские товары. Только по итогам 2024 года Китай продал американцам своего ширпотреба на рекордные $444 млрд. Теперь вся эта лавина товара осталась невостребованной, и ее куда-то необходимо пристроить. Одним из направлений может стать Россия.

Китайским производителям необходимо срочно искать новые рынки сбыта. Частично товар может пойти в Европу, и конечно же, какая-то его доля попадет в Россию. Учитывая тот факт, что некоторые китайские фирмы долгое время бойкотировали российский рынок, чтобы не попасть под американские санкции, то теперь у них просто нет выбора.

В первую очередь в Россию может хлынуть продукция китайского автопрома, бытовая техника текстиль. Ассортимент товаров в российских магазинах может значительно вырасти, цены в рознице и на AliExpress значительно снизятся. Это позволить Центробанку наконец-то утихомирить инфляцию. Однако особо радоваться этому явлению, если оно произойдет, не стоит.

Главная опасность для российской экономики заключается в том, что российский бизнес с более высокими издержками просто может обанкротиться. В первую очередь под ударом окажутся российские производители автомобилей, особенно недорогих сегментов, бытовой техники и стройматериалов.

С другой стороны могут стать доступнее высокотехнологичные китайские товары, например, из области “зеленой энергетики”. Данный фактор поможет российскому бизнесу наконец-то модернизировать свое производство за счет покупки недорого и современного оборудования.

Однако все преимущества могут быть перекинуты валютным курсом. Если рубль в очередной раз ослабнет, то вряд ли россияне почувствуют хоть какую-то выгоду.

Но в любом случае необходимо \дождаться чем закончится торговая война между США и Китаем. Россия при любом развитии событий должна действовать гибко, и использовать ситуацию с выгодой для себя, тем более все шансы у нас для этого есть…