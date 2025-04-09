Китай несет первые потери в торговой войне против США

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Китайские власти вынуждены ослабить национальную валюту, чтобы противостоять торговым пошлинам США

С сегодняшнего дня в отношении Китая начинают действовать торговые пошлины США в размере 104%. Торговая война набирает обороты. Обе стороны пока отказываются идти на уступки друг другу, и кажется в этой битве уже появились первые потери.

Американский рынок для Китая является ключевым. По данным экспертов только по итогам 2024 года китайский бизнес экспортировал в США товары и услуги на сумму почти $3,60 трлн, в то время как импортировал на сумму $2,69 трлн. Таким образом профицит Китая составил почти $1 трлн.

Ввод ответных пошлин вряд ли поможет Китаю. Чтобы найти альтернативные рынки сбыта, понадобится время. Единственным эффективным инструментом на данный момент является девальвация юаня.

Во вторник 8 апреля 2025 года Народный банк Китая установил справочный курс юаня на уровне 7,2038 за одну единицу американской валюты. Данный показатель находится на самых низких уровнях с сентября 2023 года. Именно таким образом Пекин пытается смягчить действие торговых пошлин и сделать китайские товары более привлекательными на зарубежных рынках.

Чем ниже стоимость китайских товаров в долларах, тем их выгоднее покупать. К аналогичным действиям Китай прибегает уже не в первый раз.

«Китай допускает более существенную гибкость валютного курса в качестве инструмента для смягчения давления на экономику в условиях агрессивного повышения пошлин», - отмечает руководитель отдела макроэкономической стратегии Standard Chartered Bank Бекки Лю.

На данный момент курс обычного юаня к доллару держится на отметке около 7,3389, что также является минимальным значением с сентября 2023 года.

Что это означает для обычного жителя Китая? Что в юанях за свою работу они будут получать меньше, а производить должны еще больше. То есть простой китаец станет немного беднее.

Для США эта торговая война тоже не пройдет бесследно. Экономисты ожидают ускорение инфляции, а значит простые американцы также станут за одни и те же товары платить больше. Чем закончится все это противостояние пока не понятно. Нам остается только наблюдать за ситуацией…